aikoの新曲「相思相愛」映画『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』主題歌に

aikoの新曲「相思相愛」が、2024年4月12日(金)に先行配信リリース。

aikoの新曲「相思相愛」名探偵コナン劇場版最新作の主題歌に

aikoの新曲「相思相愛」は、アニメ「名探偵コナン」の映画『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』の主題歌となる楽曲。劇場版シリーズ最新作となる同作では、北海道・函館の地を舞台に、新選組副長・土方歳三にまつわる日本刀をめぐる秘密が描かれる。

CDシングルも発売

また、5月8日(水)にはCDシングル版の「相思相愛」が発売。表題曲となる「相愛相愛」に加えて、カップリングとして新録曲「あなたは優しい」「まさか夢」を収録。初回限定仕様盤には、ライブツアー「Love Like Pop vol.23」の映像を収録したBlu-ray、またはDVDが付属する。

作品情報

aiko 新曲「相思相愛」

※『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』主題歌

配信リリース日:2024年4月12日(金)

CDシングル発売日:2024年5月8日(水)

CD価格:

・初回限定仕様盤A(CD+Blu-ray) 3,850円

・初回限定仕様盤B(CD+DVD) 3,850円

・通常仕様盤(CD Only) 1,320円

CD収録曲:

01.相思相愛

02.まさか夢

03.あなたは優しい

04.相思相愛(instrumental)

Blu-ray/DVD収録内容:

aiko Live Tour「Love Like Pop vol.23」

01.号泣中

02.荒れた唇は恋を失くす

03.ぶどうじゅーす

04.恋堕ちる時

05.あの子の夢

06.いつ逢えたら

07.蝶々結び

08.milk

09.ワンツースリー

10.のぼせ

11.KissHug

12.あかときリロード

13.58cm

14.シアワセ

15.気付かれないように

16.アップルパイ

17.あたしの向こう

18.ハナガサイタ

19.玄関のあとで

20.さらば!

21.メロンソーダ

特典映像:

・25th anniversary day behind the scenes

・2023 X’mas Live〜すべての夜director’s cut〜

・副音声 aiko Commentary

外部サイト