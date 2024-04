【モデルプレス=2024/04/12】2023年末に開催されたオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の出演者4人が所属する「LAPONE GIRLS」(ラポネガールズ)の公式Instagram「NEWGIRL IS COMING」が12日、動画を投稿。会田凛、釼持菜乃、田中優希、坂口梨乃のダンス動画を公開し、反響が続々と寄せられている。

◆会田凛、釼持菜乃、田中優希、坂口梨乃「EASY」ダンス披露

◆会田凛、釼持菜乃、田中優希、坂口梨乃「LAPONE GIRLS」所属決定

この日、「LAPONE GIRLS」の公式Instagram「NEWGIRL IS COMING」は、会田、釼持、田中、坂口の4人がLE SSERAFIM(ルセラフィム)の楽曲「EASY」のダンスをカバーした動画を公開。4人は息の合ったキレのあるダンスを見せた。この投稿にファンからは、「かっこ良すぎる」「最高」「キレキレダンス良すぎる」「ルセラ似合ってる」など反響が続々と寄せられている。2023年末に開催されたオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」出演者の会田、釼持、田中、坂口は、グローバルガールズグループME:I (ミーアイ)が所属する「株式会社LAPONE GIRLS」(ラポネガールズ)に新たに所属することに。今後、グローバルに活躍する次世代のアーティストを目指すといい、「NEWGIRL IS COMING」というアカウント名でInstagram、TikTokも同時に開設されている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】