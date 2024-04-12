Ç®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯½Õ¤«¤é¹â¤Þ¤ë¶²¤ì¡¡Æü¤´¤È¤Î´¨ÃÈº¹¤¬¿ÈÂÎ¤ËÉéÃ´¡¡¡ÖGREEN DA¡¦KA¡¦RA¡×5·î¤«¤éÂÐºöÇä¾ì¡¦¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¿ô1.5ÇÜ·×²è
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡ÖGREEN DA¡¦KA¡¦RA¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤ÎÁá´ü²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¿åÊ¬Êäµë¤ò·¼È¯¤¹¤ëÅ¹Æ¬³èÆ°¤òÎãÇ¯¤è¤ê2¥õ·îÁ°ÅÝ¤·¤Æ5·î¤«¤éÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡Å¹Æ¬³èÆ°¤Ï¡¢¡ÖGREEN DA¡¦KA¡¦RA¡×ËÜÂÎ¤È¡ÖGREEN DA¡¦KA¡¦RA¤ä¤µ¤·¤¤ÇþÃã¡×¤Î´ð´´¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡ÖGREEN DA¡¦KA¡¦RA¡×¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤ò·¼È¯POP¤È¤È¤â¤ËÂçÄÄ¤¹¤ëÇä¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦ÎÌÈÎÅ¹3000Å¹¤ÇÇä¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò·×²è¡£¤½¤Î¿ô¤ÏºòÇ¯¤Î1.5ÇÜ¤Ë¾å¤ë¡£
¡¡Çä¾ì¤Å¤¯¤ê¤Î¾¦ÃÌ¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢4·î9ÆüÈ¯É½¤·¤¿°æÅçÎ´¿®SBF¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô²ÝÄ¹¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤Î±Ä¶È¤«¤é¹¥´¶¿¨¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Î®ÄÌÍÍ¤âÀ¤¤ÎÃæ¤Î´Ø¿´¤´¤È¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤µ¤ì¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿ä»¡¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Ç®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯Áá´ü²½¤ÎÇØ·Ê¤Î1¤Ä¤Ë¡¢2024Ç¯4¡Ý6·î¤Î3¥õ·î¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬Á´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡°æÅç²ÝÄ¹¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦Â¿¸Õ°ÂÆá»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò°ú¤¡Ö½ë¤µ¤Ë¿ÈÂÎ¤¬´·¤ì¤ë¤³¤È¤ò½ëÇ®½ç²½¤È¸À¤¦¤¬¡¢´¨¤¤Åß¤«¤éµÞ¤Ë½ë¤¯¤Ê¤ë¤ÈÂÎ²¹Ä´À°µ¡Ç½¤¬½ç±þ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£½Õ¤Ï¡¢ËèÆü½ë¤¤²Æ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Æü¤´¤È¤Î´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¯¿ÈÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤Î¡ÖÇ®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ëµßµÞÈÂÁ÷¿Í°÷¤ÎÇ¯ÊÌ¿ä°Ü¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç®Ãæ¾ÉØí´µ¼Ô¿ô¤Ï23Ç¯¡¢18Ç¯¤Ë¼¡¤°²áµî2ÈÖÌÜ¤ÎÂ¿¤µ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡´Ä¶¾Ê¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÃí°Õ´µ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢4·î24Æü¤«¤éÇ®Ãæ¾ÉÆÃÊÌ·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤ò¿·Àß¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¡ÊWBGT¡Ë33°Ê¾å¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤ò°ìÃÊ³¬°ú¤¾å¤²¤¿»ØÉ¸¤Ç¡¢WBGT35°Ê¾å¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖGREEN DA¡¦KA¡¦RA¡×ËÜÂÎ¤È¡ÖGREEN DA¡¦KA¡¦RA¤ä¤µ¤·¤¤ÇþÃã¡×¤Ï4·î16Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¡ÖGREEN DA¡¦KA¡¦RA¡×ËÜÂÎ¤ÇÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¡¢¡ÖGREEN DA¡¦KA¡¦RA¤ä¤µ¤·¤¤ÇþÃã¡×¤Ç¿åÊ¬Êäµë¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Å¹Æ¬³èÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë5·î¤ò¤á¤É¤Ë¡¢Áð磲¹ä¤µ¤óÊ±¤¹¤ë¡È¤ä¤µ¤·¤¤¥Þ¥ó¡É¤ÎTVCM¤òÊü±Ç³«»Ï¤¹¤ë¡£TVCM¤Ç¤Ï¡ÖGREEN DA¡¦KA¡¦RA¤ä¤µ¤·¤¤ÇþÃã¡×¤òÁÊµá¤¹¤ë¡£
¡¡¸Þ½½ÍòÍ¥ÃÒSBF¥¸¥ã¥Ñ¥ó¾¦ÉÊ³«È¯Éô¼ç´´¤Ï¡¢¿åÊ¬½ÐÇ¼¡Ê¤¹¤¤¤È¤¦¡Ë¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö¿åÊ¬¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¸ÆµÛ¤äÈéÉæ¤«¤é¤Î¾øÈ¯¤Ç¼º¤¦¿åÊ¬¤òÉÔ´¶¾øÝõ¡Ê¤Õ¤«¤ó¤¸¤ç¤¦¤»¤Ä¡Ë¤È¸À¤¤¡¢ÉÔ´¶¾øÝõ¤Ç¤À¤¤¤¿¤¤1Æü1LÄøÅÙ¤Î¿åÊ¬¤òÇÓ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢È¯´À¤Ç¿åÊ¬¤ò¼º¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡½¤Ç¿åÊ¬Êäµë¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡È¯´À¤ÎÂ®¤µ¤Ç´À¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë±öÊ¬ÁÈÀ®¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë¡£
¡¡ÉÔ´¶¾øÝõ¤ä´À¤ò¤«¤¯Â®¤µ¤¬´Ë¤ä¤«¤Ê¾õÂÖ¤Ï¡¢´ÀÃæ¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤¬¡È¤Ê¤¤¡É¤«¡È¾¯¤Ê¤¤¡É¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡ÖGREEN DA¡¦KA¡¦RA¤ä¤µ¤·¤¤ÇþÃã¡×¤Ê¤É¤ÎÌµÅüÃã°ûÎÁ¤¬ÂÐ±þ¡£°ìÊý¡¢´À¤ò¤«¤¯Â®¤µ¤¬Â®¤¤¾õÂÖ¤Ï¡¢´ÀÃæ¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤¬¡ÈÂ¿¤¤¡É¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡ÖGREEN DA¡¦KA¡¦RA¡×ËÜÂÎ¤Ê¤É¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¡£