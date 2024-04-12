HEY-SMITH主催＜HAZIKETEMAZARE 2024＞、チケットオフィシャル一次先行受付スタート
10月26日(土)・27日(日)に大阪・泉大津フェニックスにて開催されるHEY-SMITH主催の野外フェス＜OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024＞のチケットオフィシャル1次先行の受付がスタートした。
主催となるHEY-SMITHは両日出演することが発表され、本日よりチケットオフィシャル1次先行受付がスタート。
1dayチケット・2daysチケットが用意されており、今回のオフィシャル1次先行での2daysチケットのみ、入場リストバンドが事前発送される。受付は4月28日(日)23:59まで。
＜OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024＞
会場：大阪・泉大津フェニックス
時間：開場9:00 / 開演10:30
出演：HEY-SMITH（両日出演）、and more…
チケット
1day：9,500円
2days：18,000円
オフィシャル1次先行：4月28日(日)23:59まで
https://eplus.jp/ohmf2024/
関連リンク
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