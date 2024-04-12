ヤングスキニー、あざと連ドラ第10弾『港区男子のあざと人生ノート』主題歌に新曲「プレイボーイシンドローム」が決定
ヤングスキニーが、テレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」あざと連ドラ第10弾『港区男子のあざと人生ノート』主題歌に新曲「プレイボーイシンドローム」が決定。4月19日(金)に配信リリースする。
「プレイボーイシンドローム」は、現在開催中のワンマンツアー＜“老いてもヤングスキニーツアーvol.3”2度あることは3度ある編＞で初披露され、会場を熱気に包み込むライブチューンとしてすでに人気の高い楽曲。ジャケット写真も公開となり、“プレイボーイ”なかやゆー(Vo&Gt)がパパラッチされたような写真と、かやゆー作の文章が合間って、週刊誌風の強烈なインパクトを与えるデザインとなっている。
リリース情報
2024年4月19日(金)配信リリース
配信URL：https://jvcmusic.lnk.to/ys_PBS
ライブ独占配信情報
ライブ配信：2024年5月6日(月•祝)18:00〜ライブ終了まで
見逃し配信：2024年5月9日(木)0:00〜5月19日(日)23:59
[会場]東京・日比谷野外音楽堂
[配信の詳細はこちら] https://t.unext.jp/r/yangskinny
※視聴可能デバイスに関してはこちらをご確認ください。
https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution
【U-NEXT配信情報】
『歌にしてしまえば、どんなことでも許されると思っていたワンマンツアー Live at LIQUIDROOM 2023.04.27』
『歌にしてしまえば、どんなことでも許されると思っていたワンマンツアーの道のり』
●ヤングスキニー特集はこちら
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010888
【ヤングスキニー Live Selection 配信概要】
※ブロードバンドによる開局を行っている店舗で、お楽しみいただけます。ただし、機種及び設置環境により対応していない場合がございます。
◆配信期間：2024年4月5日(金) 〜 2024年5月4日(土)
◆配信コンテンツ：ヤングスキニー Live Selection
【セットリスト】
メンバーコメント／Opening／愛の乾燥機／ヒモと愛／ゴミ人間、俺／らしく／精神ロック／ロードスタームービー／8月の夜／本当はね、
◆料金：無料 ※別途室料
◆再生時間：34分
▽視聴方法など詳細はこちら： https://miruhaco.jp/archives/item2/817373/
ライブ・イベント情報
開催日：2024年5月6日(月・祝)
開場 17:00 / 開演 18:00
会場：東京・日比谷野外音楽堂
[info] サンライズプロモーション東京 tel:0570-00-3337(平日 12:00〜15:00)
＜ヤンスキ春の野音祭り 大阪編＞
開催日：2024年5月25日(土)
開場 16:30 / 開演 17:30
会場：大阪・大阪城野外音楽堂
[info] Greens tel:06-6882-1224(平日 12:00〜18:00)
前売 5,500円(税込) ※全席指定 / 未就学児入場不可
・ヤンスキカンパニー会員限定最速先行
受付：1/22(月)18:00-2/4(日)23:59
https://yansukicompany.jp/
ライブ・イベント情報
＜大阪会場＞
2024年4月15日(月) 18:00開始
実施場所：タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース
対象店舗：タワーレコード梅田NU茶屋町店
※集合時間は券面に記載させていただきます。
＜東京会場＞
2024年4月16日(火) 18:00開始
実施場所：タワーレコード渋谷店 5Fイベントスペース
対象店舗：タワーレコード渋谷店
※集合時間は券面に記載させていただきます。
ライブ・イベント情報
4/13(土) 香川 festhalle
開場17:00/ 開演18:00 [info] DUKE(tel: 087-822-2520 平日 11:00〜17:00)
4/14(日) 大阪 Zepp Osaka Bayside
開場17:00/ 開演18:00 [info] Greens(tel: 06-6882-1224 平日 12:00〜18:00)
4/19(金) 北海道 Zepp Sapporo
開場18:00/ 開演19:00 [info] SMASH EAST(tel: 011-261-5569 平日 12:00〜18:00)
4/26(金) 東京 Zepp DiverCity
開場18:00/ 開演19:00 [info] サンライズプロモーション東京(tel: 0570-00-3337 平日 12:00〜15:00)
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