セガから登場し話題のディズニープライズ「うるりぃみぃ」

ボウリングやカラオケなどが楽しめる複合エンターテインメント施設「ラウンドワン」限定で登場するクレーンゲーム用景品です。

今回は、そんなセガ「うるりぃみぃ」の登場スケジュールをまとめて紹介します☆

セガプライズ/ラウンドワン「うるりぃみぃ」登場スケジュール

最大の特徴は、そのうるうるの瞳。

うるっとした瞳で私(Me)を見つめる、アイドルのようなあざとかわいさをイメージしたぬいぐるみです。

2023年12月から、およそ3年間毎月様々な キャラクター展開で、合計約100体が登場する予定!

そんな「うるりぃみぃ」は、ラインナップの一部を投票で決めるキャラクター投票も2023年11月に実施。

上位にランクインしたキャラクターの登場スケジュールも発表されました☆

「うるりぃみぃ」キャラクター投票結果発表

キャラクター投票第1位は『三人の騎士』

「ホセ・キャリオカ」と「パンチート」が2024年10月に登場します。

第2位は『ベイマックス』

「ベイマックス」、「ハニー・レモン」、「ワサビ」

「ヒロ」、「ゴー・ゴー」、「フレッド」

が2024年10月に登場!

第3位は『ズートピア』の「ニック・ワイルド」

こちらも2024年10月に登場予定です。

惜しくも3位までには入賞しなかったなかで注目度の高かったキャラクターも「うるりぃみぃ」化が実現!

『リロ&スティッチ』の「スティッチ」は2024年6月

『ミラベルと魔法だらけの家』の「ミラベル」は2025年1月

『マイ・エレメント』の「ウェイド」は2025年2月

『ノートルダムの鐘』の「クロード・フロロー」は2025年3月

「ミッキー&フレンズ」の「マックス」は2025年4月に登場予定です。

大反響にお応えして再登場決定!

「うるりぃみぃ」第1弾として登場した「ミッキー&フレンズ」

「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「プルート」

「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「グーフィー」

が大反響により2023年3月から順次再登場中です!

これから「うるりぃみぃ」を集めていきたいファンも注目です☆

「うるりぃみぃ」登場スケジュール公開

「うるりぃみぃ」の2024年9月までの登場スケジュールも公開!

4月19日は『ピーター・パン』の「ピーター・パン」、「ウェンディ」、「ティンカー・ベル」

5月17日はMARVELキャラクターが初登場!

「アイアンマン」、「キャプテン・アメリカ」、「スパイダーマン」

6月は

『リロ&スティッチ』の「スティッチ」、「エンジェル」、「リロ」

7月は

『塔の上のラプンツェル』の「ラプンツェル」、「フリン・ライダー」、「パスカル」と

『リトル・マーメイド』の「アリエル」、「セバスチャン」、「フランダー」

2024年8月は

「チップ」、「デール」、「クラリス」

ディズニー&ピクサー映画から「ジャック・ジャック」、「ミゲル」、「メリダ」

2024年9月は

『カーズ』から「ライトニング・マックィーン」、「サリー」、「メーター」

およそ3年間毎月異なるキャラクター展開で、合計約100体が登場する予定の「うるりぃみぃ」

どんなキャラクターが展開されていくのかこれからも注目です☆

ラウンドワン「うるりぃみぃ」特設ページ:https://www.round1.co.jp/service/amuse/uru/index.html

