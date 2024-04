04 Limited Sazabysが、2024年6月22日(土)23日(日)、愛知県・モリコロパーク(愛・地球博記念公園)にて行われる野外フェス<YON FES 2024>の第2弾出演アーティストを発表した。今回発表されたのは、10-FEET、ORANGE RANGE、Saucy Dog、SiMの計4組。出演者の04 Limited Sazabysの呼びかけにより、今後も追加される予定だ。

<YON FES 2024>6月22日(土) 愛知・モリコロパーク(愛・地球博記念公園)6月23日(日) 愛知・モリコロパーク(愛・地球博記念公園)open9:30 / start11:00 / 終演19:00予定 ※各日共通予定 / 雨天決行 / 荒天時は中止)▼出演■6/22(土):04 Limited Sazabys / 10-FEET / ENTH / My Hair is Bad / ROTTENGRAFFTY / Saucy Dog / SHANK / THE ORAL CIGARETTES / サバシスター / and more■6/23(日):04 Limited Sazabys / Crossfaith / FOMARE / go!go!vanillas / KOTORI /ORANGE RANGE / SiM / ハルカミライ / プッシュプルポット / and more▼チケット6/22(土):1日入場券 ¥10,000 (税込)6/23(日):1日入場券 ¥10,000 (税込)【オフィシャルHP先行受付】受付期間:3/13(水)18:00〜3/24(日)23:59※抽選・お一人さま2枚まで主催:YON FES 2024 実行委員会企画:No Big Deal Records / 日本コロムビア制作:DGエージェント運営:SUNDAY FOLK PROMOTION(問)SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100

リリース情報



Blu-ray / DVD『THE BAND OF LIFE』2024年4月17日(水)リリース【Blu-ray (2Disc)】¥7,700 (¥7,000+tax)【DVD (3Disc)】¥6,600 (¥6,000+tax)※スリーブケース仕様▼CONTENTS・THE BAND OF LIFE @2023.11.11-12 日本武道館・DOCUMENT OF “THE BAND OF LIFE”・著名人によるお祝いメッセージ・SPECIAL PHOTO BOOK (84P)●収録曲▼Day101. monolith02. knife03. Finder04. escape05. days06. climb07. in out08. Chicken race09. Milestone10. Grasshopper11. kiki12. Alien13. Re-fiction14. Re-Squall15. Re-swim16. Standing here17. Now here, No where18. Warp19. midnight cruising20. Lost my way21. Night on22. imaginary23. milk24. soup25. eureka26. Horizon27. Justencoreen1. Terminalen2. swim▼Day201. Keep going02. message03. fiction04. fade05. Every06. My HERO07. Brain sugar08. Kitchen09. Jumper10. Galapagos11. Galapagos II12. nem...13. Re-monolith14. Re-midnight cruising15. Re-swim16. Buster call17. discord18. 夕凪19. mahoroba20. labyrinth21. Cycle22. medley23. Honey24. hello25. eureka26. Harvest27. Squallencoreen1. Feelen2. Give me▼先行販売情報4/17の一般発売日に先駆けて、4/2より開催されるFCツアー<04 Limited Sazabys「YON TOWN tour 2024 〜新生活応援GIG〜」>各会場にて