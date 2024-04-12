ライブ・イベント情報







＜YON FES 2024＞6月22日(土) 愛知・モリコロパーク(愛・地球博記念公園)6月23日(日) 愛知・モリコロパーク(愛・地球博記念公園)open9:30 / start11:00 / 終演19:00予定 ※各日共通予定 / 雨天決行 / 荒天時は中止)▼出演■6/22(土)：04 Limited Sazabys / 10-FEET / ENTH / My Hair is Bad / ROTTENGRAFFTY / Saucy Dog / SHANK / THE ORAL CIGARETTES / サバシスター / and more■6/23(日)：04 Limited Sazabys / Crossfaith / FOMARE / go!go!vanillas / KOTORI /ORANGE RANGE / SiM / ハルカミライ / プッシュプルポット / and more▼チケット6/22(土)：1日入場券 ￥10,000 (税込)6/23(日)：1日入場券 ￥10,000 (税込)【オフィシャルHP先行受付】受付期間：3/13(水)18:00〜3/24(日)23:59※抽選・お一人さま2枚まで主催：YON FES 2024 実行委員会企画：No Big Deal Records / 日本コロムビア制作：DGエージェント運営：SUNDAY FOLK PROMOTION（問）SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100