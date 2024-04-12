25周年を迎える香川の野外フェス『MONSTER baSH 2024』第1弾発表、新しい学校のリーダーズ、ELLEGARDEN、ゴスペラーズ、10-FEET、Vaundyら決定
8月24日（土）・25日（日）に、香川・国営讃岐まんのう公園にて開催される野外フェス『MONSTER baSH 2024』の第 1 弾出演者が発表された。
今年で開催25周年を迎える『MONSTER baSH 2024』。第1弾出演者として発表されたアーティストは、下記の通り。
04 Limited Sazabys、 10-FEET、 9mm Parabellum Bullet、 炙りなタウン、 アイナ・ジ・エンド、秋山黄色、 アルステイク、 ano、 新しい学校のリーダーズ、 板歯目、 BLUE ENCOUNT、 Blue Mash、CENT、 Conton Candy、 クリープハイプ、 DISH//、 Dragon Ash、 ELLEGARDEN、 フレデリック、ゴスペラーズ、 橋本絵莉子波多野裕文、 KALMA、 ケプラ、 キタニタツヤ、 古墳シスターズ、キュウソネコカミ、 Leina、 LONGMAN、 マカロニえんぴつ、 真心ブラザーズ、 マタノシタシティー、マキシマム ザ ホルモン、 ねぐせ。、日食なつこ、 Novelbright、 ORANGE RANGE、 PRAY FOR ME、プッシュプルポット、 レトロリロン、 緑黄色社会、 サバシスター、 Saucy Dog、 シンガーズハイ、SPECIAL OTHERS ACOUSTIC、 sumika、 四星球、 竹原ピストル、 THE BAWDIES、東京スカパラダイスオーケストラ、 UNFAIR RULE、 Vaundy、 ヤバイTシャツ屋さん、ヤングスキニー、 八生、 由薫 and more...
チケットは、4月21日（日）23:59までファミリーマート先行（先着先行）を受付中。