2024年に東京・恵比寿ガーデンプレイスが開業30周年を迎えることを記念して、5月10日(金)から5月12日(日)の3日間、恵比寿ガーデンプレイス全域で“普段着で上質な音楽とグルメを気軽に楽しめるリラックスガーデン”をコンセプトとした音楽フェスティバル『EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN』を開催。今回、同イベントの出演者やDJなど15のプログラムが追加発表された。

ザ・ガーデンホール、ザ・ガーデンルーム、BLUE NOTE PLACE、センター広場、時計広場では、BLUE NOTE PLACEがセレクトした著名アーティストから若手アーティストまで、多ジャンルの生演奏ライブやDJプレイなど、バラエティ豊かな音楽を楽しむことができる。フリーエリアだけでも一日中遊べる充実のコンテンツとラインナップとなっている。

出演者として新たに現MLBドジャース所属・大谷翔平選手の入場曲としても使用されたTBS系アニメ『呪術廻戦』のエンディングテーマ「LOST IN PARADISE feat. AKLO」が有名な東京/渋谷発・クロスオーバーな音楽性の多国籍バンド・ALIや、kiki vivi lily × Jun Miyakawa, guest Patriq Moody & Budamunk、momo horii、Future Dance Organizationの4組と、水原佑果、Leo Gabriel(NoNations,Connection)、君嶋麻里江、dj yumi-cco、plan i、DJ Mitsu the Beats、Mazlika (Mnchr-m)、DaBookの8組のDJの出演が決定した。

さらに、5月10日(金)ザ・ガーデンホール「黒田卓也 & special guest 9m88」ではOpening DJとしてYonYonが出演、5月12日(日)ザ・ガーデンホール「Blue Lab Beats」ではMAHBIEのOpening DJと、映画『BLUE GIANT』主人公のサックス演奏を担った馬場智章、若手で最も注目を浴びるトランペット・プレイヤー寺久保伶矢の参加が決定。5月10日(金)ザ・ガーデンルーム「SHINICHI OSAWA -MONDO GROSSO DJ SET- Produced by クリス・ペプラー」ではOpening ActとしてNao Kawamuraが決定した。

出演者

※センター広場(GREEN STAGE)、時計広場(WHITE SQUARE)はフリーエリア

5月10日(金)

ザ・ガーデンホール(YELLOW STAGE)

Celebrate 30th Anniversary of YEBISU GARDEN PLACE with 黒田卓也 & special guest 9m88

出演:黒田卓也(tp)、Corey King (tb,vo)、泉川貴広(p,key)、Kyle Miles(b)、Zach Mullings(ds)

Special Guest:9m88(vo)

Opening DJ :YonYon[NEW]

ザ・ガーデンルーム(RED STAGE)

Celebrate 30th Anniversary of YEBISU GARDEN PLACE with

SHINICHI OSAWA -MONDO GROSSO DJ SET- Produced by クリス・ペプラー

出演:SHINICHI OSAWA -MONDO GROSSO DJ SET-with Guests RHYME and DONGURIZU Opening Act:Nao Kawamura[NEW]

センター広場(GREEN STAGE)

Jane Jade(藤原さくら×優河)

【DJ】水原佑果[NEW]

BLUE NOTE PLACE(BLUE STAGE)

MALIYA

【DJ】Leo Gabriel(NoNations,Connection)[NEW]

時計広場(WHITE SQUARE)

【DJ】Chloé Juliette

5月11日(土)

ザ・ガーデンホール(YELLOW STAGE)

マリーザ・モンチ

出演:Marisa Monte(vo,g)、Dadi(b)、Davi Moraes(g)、Pupillo(ds)、Pedrinho da Serrinha(per)

ザ・ガーデンルーム(RED STAGE)

EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN -PREMIUM SALSA NIGHT-

LIVE:Banda Coribantes Performance:Golden Eggs、MISAKI&MONIKA DJ:DJ Angel、DJ machaco MC:MAY

Lesson:Tetsu&Emi

センター広場(GREEN STAGE)

井上銘 & 小沢咲希 duo/MARIANA/HIMI Trio feat. Marty Holoubek & Masato Mori

【DJ】君嶋麻里江[NEW]/Future Dance Organization+mini Salsa Lesson[NEW]/

KATIMI AI/dj yumi-cco[NEW]

BLUE NOTE PLACE(BLUE STAGE)

kiki vivi lily × Jun Miyakawa, guest Patriq Moody & Budamunk[NEW]/Alisa with Shin Sakaino Band

【DJ】16thss

時計広場(WHITE SQUARE)

【DJ】HITOMI SETO/DJ QUIETSTORM/

DJ JIN (RHYMESTER / breakthrough) × COJIE from SCORCHER Hi-Fi / MIGHTY CROWN/plan i[NEW]

and more!!

5月12日(日)

ザ・ガーデンホール(YELLOW STAGE)

Blue Lab Beats

出演:Blue Lab Beats[Namali Kwaten a.k.a. NK-OK(producer,beatmaker)、David Mrakpor a.k.a. Mr DM(key,g)]、Mackwood(ds)、馬場智章(sax)、寺久保伶矢(tp)

Opening DJ:MAHBIE[NEW]

ALI[NEW]

ザ・ガーデンルーム(RED STAGE)

Emi Meyer with Special Guest

センター広場(GREEN STAGE)

Sayaka's Cuban Project feat. Carlos Cespedes/introducing : momo horii[NEW]/

YANCY & 井上銘 with 大和田慧/RODA DO マルセロ木村

【DJ】Selector SHIO from UNSTOPPABLE/須永辰緒の夜ジャズ

BLUE NOTE PLACE(BLUE STAGE)

Mime/Eminata

【DJ】DJ Mitsu the Beats[NEW]

時計広場(WHITE SQUARE)

【DJ】Mazlika (Mnchr-m)[NEW]/Captain Vinyl/DaBook[NEW]/

FULLHOUSE feat. SAMO BtoB r1ku "ユルハウス"

and more!!

タイムテーブル

5月12日(日)ザ・ガーデンホール「ALI」公演のチケットは、本日・4月12日(金)18時よりイープラスにてオフィシャル先行が開始。5月11日(土)「EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN-PREMIUM SALSA NIGHT-」と5月12日(日)「Emi Meyer with special guest」は、4月13日(土)10時よりイープラスほか各プレイガイドにて一般発売が開始となる。