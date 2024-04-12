中国の渝湘高速鉄道・黄草烏江双線大橋の建設最終段階

8日、建設が進む黄草烏江双線大橋。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/唐奕）

【新華社重慶4月12日】中国重慶市に本拠を置く建設会社の渝黔（ゆけん）鉄路が落札し、鉄道建設大手、中国中鉄傘下の中鉄大橋局集団が工事を請け負う渝湘高速道路（重慶市−湖南省長沙市）の黄草烏江双線大橋の重慶側アプローチ橋は8日に上部構造が接合された。橋の建設は9割方完了し、全体の連結に向けた最終段階に入った。

重慶市武隆区江口鎮に位置する同橋は全長593.7メートル。重慶−黔江（けんこう）区間の建設の難所となっている。

同区間は縦横各8ルートから成る中国の高速鉄道計画「八縦八横」のうち、福建省アモイと重慶をつなぐ路線の重要部分で、重慶市の南東方向を通る。完成後は市中心部と南東部の武陵山区を1時間で結び、地域間連携を促進する役割を果たす。（記者/張子紣）

中国の渝湘高速鉄道・黄草烏江双線大橋の建設最終段階

8日、黄草烏江双線大橋の建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/張子紣）

中国の渝湘高速鉄道・黄草烏江双線大橋の建設最終段階

8日、黄草烏江双線大橋の建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝湘高速鉄道・黄草烏江双線大橋の建設最終段階

8日、黄草烏江双線大橋の建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝湘高速鉄道・黄草烏江双線大橋の建設最終段階

8日、建設が進む黄草烏江双線大橋。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝湘高速鉄道・黄草烏江双線大橋の建設最終段階

8日、黄草烏江双線大橋の建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝湘高速鉄道・黄草烏江双線大橋の建設最終段階

8日、建設が進む黄草烏江双線大橋。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝湘高速鉄道・黄草烏江双線大橋の建設最終段階

8日、建設が進む黄草烏江双線大橋。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝湘高速鉄道・黄草烏江双線大橋の建設最終段階

8日、黄草烏江双線大橋の建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝湘高速鉄道・黄草烏江双線大橋の建設最終段階

8日、建設が進む黄草烏江双線大橋（手前）。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝湘高速鉄道・黄草烏江双線大橋の建設最終段階

8日、黄草烏江双線大橋の建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝湘高速鉄道・黄草烏江双線大橋の建設最終段階

8日、黄草烏江双線大橋の建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/張子紣）