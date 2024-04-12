「超合金」ブランド50周年のイベント「CHOGOKIN 50th Anniversary Exhibition」が5月10日より開催決定「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」での商品展示や開催記念商品販売を実施
開催期間：5月10日～7月1日
開催場所：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO
（東京都千代田区神田花岡町1-1）
BANDAI SPIRITSは、イベント「CHOGOKIN 50th Anniversary Exhibition」を東京・秋葉原の「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」にて5月10日より開催する。開催期間は7月1日まで。
本イベントは同社フィギュアブランド「超合金」シリーズ50周年を記念したもの。期間中、最新商品の展示やイベント開催開催記念商品の販売を実施予定。
イベント開催記念商品には「超合金魂 GX-105G マジンガーZ CHOGOKIN 50th Exclusive」、「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive」、「METAL ROBOT魂＜SIDE MS＞ ウイングガンダムゼロ CHOGOKIN 50th Exclusive」、「DX超合金VF-1J バルキリー CHOGOKIN 50th Exclusive」がラインナップ。
CLUB TAMASHII MEMBERS会員を対象とした事前販売、事後販売が予定されている。
イベント開催記念商品
超合金魂 GX-105G マジンガーZ CHOGOKIN 50th Exclusive
5月 発送予定
価格：27,500円
METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive
6月 発送予定
価格：44,000円
METAL ROBOT魂 ウイングガンダムゼロ CHOGOKIN 50th Exclusive
7月 発送予定
価格：27,500円
DX超合金 VF-1J バルキリー CHOGOKIN 50th Exclusive
8月 発送予定
価格：33,000円
販売スケジュール
・CTMオーシャンステージ以上 事前先着販売
4月18日18時～4月20日23時
・CTM全会員 事前抽選販売
4月22日18時～4月24日23時
・CTMオーシャンステージ以上 事後先着販売
5月10日10時～5月24日23時
・CTM全会員 事後抽選販売
5月10日10時～7月2日23時
◢◤CHOGOKIN 50th- 魂ネイションズ公式 (@t_features) April 12, 2024
Anniversary exhibition◢◤
魂ネイションズのフラッグシップショップ「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」にて2024年5月10日(金)より開催決定！
イベント開催記念商品の情報も公開！
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