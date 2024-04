「SHOW ME THE MONEY」出演スカイミンヒョク、いじめ疑惑を否定…暴露者に法的対応を示唆

ラッパーのスカイミンヒョクが、いじめ疑惑を否定した。本日(12日)、スカイミンヒョクは自身のInstagramのストーリー機能を通じて「3日前、オンラインコミュニティに僕のいじめ疑惑に関する書き込みが投稿された」とし「該当の内容は事実ではなく、最初に投稿した人は処罰されることになると思う」と明かした。続いて「これまでそれを事実だと信じて非難した人々は、該当の内容を信じていたから許すが、事実ではないと言ったにもかかわらず、ずっと非難する人は処罰を受ける覚悟をしておいた方がいい」と警告した。

そして「こんなとんでもないことが起きるなんて。有名になったからだと考えて、僕は一生懸命に音楽を続けていく」と付け加えた。これに先立って、あるオンラインコミュニティには中学時代にスカイミンヒョクにいじめられたという投稿が掲載された。作成者のA氏は「スカイミンヒョクが主導者ではなかったが、加害者の1人だった」とし「中学時代は背が低かったし、イルジン(不良の生徒)ではなかった。それで自分より弱く、女である私をいじめたようだ」と主張した。これとともに、自分がいじめられたという内容が言及された同級生からの手紙と、スカイミンヒョクの卒業写真を公開。そして「『SHOW ME THE MONEY』に出演した時にも掲載したが、無関心で忘れられ、これからも有名になることはないと思って今暴露する」と付け加えた。スカイミンヒョクは、ケーブルチャンネルMnet「SHOW ME THE MONEY」シリーズに出演し、名を知らせた。同番組のシーズン8とシーズン11では1次予選で脱落したが、シーズン9では本選に進出した。

【スカイミンヒョク Instagramコメント全文】



3日前、オンラインコミュニティに僕のいじめ疑惑に関する書き込みが投稿されました。



該当の内容は事実ではなく、最初に投稿した人は処罰されることになると思います。



これまでそれを事実だと信じて非難した人々は、該当の内容を信じていたので許しますが、事実ではないと言ったにもかかわらず、ずっと非難する人は処罰される覚悟をしておいた方がいいと思います。



こんなとんでもないことが起きるなんて。有名になったからだと考えて、僕は一生懸命に音楽を続けていきます。