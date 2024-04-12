柏vs浦和 スタメン発表
[4.12 J1第8節](三協F柏)
※19:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 4 古賀太陽
DF 13 犬飼智也
DF 24 川口尚紀
MF 6 山田雄士
MF 28 戸嶋祥郎
MF 33 白井永地
MF 34 土屋巧
FW 10 マテウス・サヴィオ
FW 14 小屋松知哉
控え
GK 31 守田達弥
DF 22 野田裕喜
DF 50 立田悠悟
MF 27 熊坂光希
MF 29 島村拓弥
MF 48 熊澤和希
FW 15 木下康介
監督
井原正巳
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 13 渡邊凌磨
DF 20 佐藤瑶大
MF 3 伊藤敦樹
MF 8 小泉佳穂
MF 11 サミュエル・グスタフソン
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 24 松尾佑介
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 28 アレクサンダー・ショルツ
MF 10 中島翔哉
MF 21 大久保智明
MF 25 安居海渡
MF 29 堀内陽太
FW 30 興梠慎三
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
※19:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 4 古賀太陽
DF 13 犬飼智也
DF 24 川口尚紀
MF 6 山田雄士
MF 28 戸嶋祥郎
MF 33 白井永地
MF 34 土屋巧
FW 10 マテウス・サヴィオ
FW 14 小屋松知哉
控え
GK 31 守田達弥
DF 22 野田裕喜
DF 50 立田悠悟
MF 27 熊坂光希
MF 29 島村拓弥
FW 15 木下康介
監督
井原正巳
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 13 渡邊凌磨
DF 20 佐藤瑶大
MF 3 伊藤敦樹
MF 8 小泉佳穂
MF 11 サミュエル・グスタフソン
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 24 松尾佑介
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 28 アレクサンダー・ショルツ
MF 10 中島翔哉
MF 21 大久保智明
MF 25 安居海渡
MF 29 堀内陽太
FW 30 興梠慎三
監督
ペア・マティアス・ヘグモ