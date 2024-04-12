flumpool、「君に恋したあの日から」のMVプレミア公開が決定
flumpoolが、リリースしたばかりの2024年第1弾シングル「君に恋したあの日から」のミュージックビデオを4月13日（土）21:00〜プレミア公開する。
今作は映像ディレクター / フォトグラファーとして活躍する、Shin Ishiharaディレクションによる作品で、メンバーの演奏シーンとドラマシーンで構成、そしてCGを取り入れた内容となっており、楽曲が持っている切なさや儚さを絶妙に表現した作品となっている。プレミア公開時はメンバー4人も同時視聴しチャットにも参加予定だ。
●Shin Ishiharaコメント
曲を頂き山村さんとお話しする中で、
愛する人は離れても、
「毎年春が来る度に桜は彼女の笑顔のように咲き誇り二人はまたいつか出会える」
そんなラストシーンがイメージに浮かびました。
命がなくなっても想いは消えることはない。
そんな想いを女性は最期に男性に託しました。
いつか二人がまたそこで出会えるように。
毎年春が来る度にこの楽曲を思い出す作品になりました。
素敵な楽曲を頂きありがとうございました。
リリース情報
2024.4.3 Digital Release
※日本テレビ系「DayDay.」4月エンディングテーマ
DL / STREAMING：https://a-sketch-inc.lnk.to/flumpool_Kiminikoishitaanohikara
リリース情報
＜ライブ会場限定盤＞
発売日：2024年3月23日（土）〜
形態：2BD & ブックレット48P
価格：\11,000(税込)
収録内容
【Blu-ray】
［DISC1］
『15th Anniversary Special Thanks Giving「 SINGALONG 2.0 」at NIPPON BUDOKAN』
01. Blue Apple＆Red Banana
02. two of us
03. Calling
04. 花になれ
05. どんな未来にも愛はある
06. 泣いていいんだ
07. 夜は眠れるかい？
08. Because... I am
09. MW 〜Dear Mr.＆Ms.ピカレスク〜
10. Over the rain 〜ひかりの橋〜
11. HELP
12. Magic
13. ビリーバーズ・ハイ
14. NEW DAY DREAMER
15. World beats
16. ヒアソビ
17. Hydrangea
18. 星に願いを
19. 君に届け
EN1. 証
EN2. 大切なものは君以外に見当たらなくて
『Documentary of flumpool 15th Anniversary』
［DISC2］
『flumpool デビュー15周年大感謝メモリアルライブ！「Unclose 2009」』
01. 388859
02. 回転木馬(メリーゴーランド)
03. Calling
04. サイレン
05. LOST
06. タイムカプセル
07. 未来
08. 春風
09. 花になれ
10. MW 〜Dear Mr.＆Ms.ピカレスク〜
11. 夏Dive
12. Hello
13. labo
14. 星に願いを
EN1. キミイロ
EN2. Over the rain 〜ひかりの橋〜
EN3. Birds
『flumpool 15th Anniversary「 ROOF PLAN 」〜Sweet Christmas Session〜with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida at Billboard Live TOKYO』
01. 君が笑えば 〜Just like happiness〜
02. 君に届け
03. DILEMMA
04. two of us
05. 僕の存在
06. ディスカス
07. 36℃
08. Snowy Nights Serenade 〜心までも繋ぎたい〜
09. Magic
10. Touch
EN1. 大切なものは君以外に見当たらなくて
ライブ・イベント情報
4月13日(土) 滋賀 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール
open16:00 / start17:00
4月20日(土) 岡山 岡山創造芸術劇場 ハレノワ 大劇場
open16:00 / start17:00
4月21日(日) 広島 JMSアステールプラザ 大ホール
open16:30 / start17:00
4月28日(日) 群馬 高崎芸術劇場 大劇場
open16:00 / start17:00
5月11日(土) 宮城 仙台サンプラザホール
open16:00 / start17:00
5月18日(土) 神奈川 神奈川県民ホール 大ホール
open16:00 / start17:00
6月08日(土) 大阪 オリックス劇場
open16:00 / start17:00
6月09日(日) 大阪 オリックス劇場
open14:00 / start15:00
6月15日(土) 福岡 福岡サンパレスホテル＆ホール
open16:00 / start17:00
6月22日(土) 石川 金沢市文化ホール
open16:30 / start17:00
7月13日(土) 東京 LINE CUBE SHIBUYA
open16:00 / start17:00
7月14日(日) 東京 LINE CUBE SHIBUYA
open14:00 / start15:00
▼チケット
指定席：￥7,700(税込)
※4歳以上チケット必要／3歳以下入場不可
※お一人様4枚まで
・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/flumpool-15th/
・e+ http://eplus.jp/flumpool/
・ローチケ http://l-tike.com/flumpool/
関連リンク
◆flumpool オフィシャルサイト
◆flumpool オフィシャルTwitter
◆flumpool オフィシャルInstagram
◆flumpool オフィシャルYouTubeチャンネル
◆flumpool 新オフィシャルYouTubeチャンネル『ふらよん！』
◆flumpool オフィシャルFC「INTERROBANG」サイト