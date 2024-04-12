Nothing’s Carved In Stone、新EPは『BRIGHTNESS』
5月15日にリリースとなるEPタイトルが『BRIGHTNESS』に決定となった。
先行配信シングル「Dear Future」を含む全7曲が収録された『BRIGHTNESS』は、初回限定盤に2022年11月15日に開催された＜Live on November 15th 2022＞より全18曲を収録したDVDが付属する。4月12日（金）より『BRIGHTNESS』のPre-Add / Pre-Saveが、4月13日(土)よりPre-Orderがスタートとなる。
合わせて更に、5月19日からスタートとなるツアー＜BRIGHTNESS TOUR＞のチケットも、4月13日（土）から一般発売がスタートする。
『BRIGHTNESS』
初回限定盤 (CD+DVD) 3,960円（税込）WPZL-32124〜5
通常盤 (CDのみ) 2,200円（税込）WPCL-13557
1. Blaze of Color
2. Bright Night
3. Will
4. Dear Future
5. Freedom
6. Challengers
7. SUNRISE
初回限定盤DVD＜Live on November 15th 2022＞
1. November 15th
2. Spirit Inspiration
3. 白昼
4. Idols
5. Spiralbreak
6. ツバメクリムゾン
7. 9 Beat
8. Brotherhood
9. Midnight Train
10. Walk
11. Damage
12. Fuel
13. Milestone
14. In Future
15. Like a Shooting Star
16. Beginning
17. Out of Control
18. The Silver Sun Rise Up High
※予約 https://ncis.lnk.to/2024EP
先着購入特典
●Amazon.co.jp：メガジャケ
●楽天BOOKS：アクリルキーホルダー
●セブンネットショッピング：缶バッジ
●WARNER MUSIC STORE、その他CDショップ：A4クリアファイル
※一部取扱いのない店舗もございます
※特典はなくなり次第終了とさせていただきます
※特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認下さい
配信シングル「Dear Future」配信中
https://NCIS.lnk.to/DFT
＜Nothing's Carved In Stone「BRIGHTNESS TOUR」＞
5/25(土) 香川・高松MONSTER
5/26(日) 愛媛・松山WstudioRED
6/01(土) 福岡・DRUM LOGOS
6/02(日) 長崎・DRUM Be-7
6/08(土) 鳥取・米子laughs
6/09(日) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM
6/15(土) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
6/16(日) 山梨・甲府CONVICTION
6/22(土) 長野・長野CLUB JUNK BOX
6/23(日) 石川・金沢EIGHT HALL
6/28(金) 北海道・札幌PENNY LANE24
6/30(日) 宮城・仙台Rensa
7/13(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
7/15(月・祝) 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)
Ticket：スタンディング 5,300円（税込）／ スタンディング（学割） 3,800円（税込）
※全箇所ワンマン公演
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ncis/
イープラス：https://eplus.jp/ncis/
ローソンチケット：https://l-tike.com/ncis
◆Nothing’s Carved In Stoneオフィシャルサイト