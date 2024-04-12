『BRIGHTNESS』



2024年5月15日（水）発売初回限定盤 (CD+DVD) 3,960円（税込）WPZL-32124〜5通常盤 (CDのみ) 2,200円（税込）WPCL-135571. Blaze of Color2. Bright Night3. Will4. Dear Future5. Freedom6. Challengers7. SUNRISE初回限定盤DVD＜Live on November 15th 2022＞1. November 15th2. Spirit Inspiration3. 白昼4. Idols5. Spiralbreak6. ツバメクリムゾン7. 9 Beat8. Brotherhood9. Midnight Train10. Walk11. Damage12. Fuel13. Milestone14. In Future15. Like a Shooting Star16. Beginning17. Out of Control18. The Silver Sun Rise Up High※予約 https://ncis.lnk.to/2024EP先着購入特典●Amazon.co.jp：メガジャケ●楽天BOOKS：アクリルキーホルダー●セブンネットショッピング：缶バッジ●WARNER MUSIC STORE、その他CDショップ：A4クリアファイル※一部取扱いのない店舗もございます※特典はなくなり次第終了とさせていただきます※特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認下さい配信シングル「Dear Future」配信中https://NCIS.lnk.to/DFT