Apesが6月11日、徳間ジャパンよりメジャー1st EP『WANDERS』をリリースする。同EP収録曲にして先行配信シングル「How are you?」のミュージックビデオが公開となった。「How are you?」は、男の情けなさと葛藤をリアルに描いた楽曲だ。感情的な歌詞と力強いメロディーが前面に押し出された仕上がりはApesならではといえるもの。そのミュージックビデオはメンバーのアラユが映像監督を務めた。カフェで繰り広げられるメンバーそれぞれのストーリーが映し出された映像は、カフェで働く坂井玲音(Vo/G)、店内で女性にフられる村尾ケイト(B)、窓越しに知らない男と歩く意中の女性を目撃してしまうアラユ(G)など、メンバーが扮した演技シーンにもご注目を。

2024年6月11日(火)発売【CD】TKCA-75214 ¥1,800(税込)▼収録曲1. Mustang2. GORILLA3. Replica4. 魔法はとけていた5. Bear in mind6. How are you?▼配信シングル情報「Replica」https://tjc.lnk.to/Replica「How are you?」https://tjc.lnk.to/How_are_you

■イベント/ライブ出演情報



▼<三lll pre. “THATO”>4月29日(月) 南堀江 SOCORE FACTORY▼<JAM FES 2024>5月05日(日) 西永福JAM▼<rocknomukougawa>5月09日(木) 新宿Marble▼<“イイオルタナビ” #003>5月17日(金) 名古屋 ell FITS ALL▼<mogari presents. “How Do You Like vol.1”>5月30日(木) 心斎橋 火影▼<SAKAE SP-RING 2024>6月01日(土) 東海地区最大のライブサーキット▼<rocknomukougawa>6月10日(月) 新宿Marble▼<鉄風東京 pre. Spring But Not Alone Tour 2024>6月21日(金) 酒田 hope6月22日(土) 新潟 club RIVERST▼<GLASGOW“NOW I SAAAAAAY TOUR”>7月13日(土) 名古屋 R.A.D