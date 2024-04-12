LIV MOON、6thフルアルバム『CIRCLE OF LIFE』を6/19リリース
AKANE LIVによるシンフォニック・メタル LIV MOONが、6thフルアルバム『CIRCLE OF LIFE』を6月19日にリリースする。
2022年の5thフル・アルバム『OUR STORIES』で完全復活を果たし、高い評価を得ると共に精力的にライヴ活動も展開、2024年3月にはEP『You Live in Me』をリリースし、万全の状況で制作された本作は、MASAKI (Ba：DAIDA LAIDA,地獄カルテット,ex.ANIMETAL他)、KENTARO (Gt：DAIDA LAIDA,UNCHAINED,ex.Gargoyle)、前田遊野 (Ds：仮BAND他)、星野沙織 (Vl：soLi他)という卓越した技術とセンスを携えたメンバーと、AKANE LIVの感情溢れる絶品の歌唱がさらなる化学反応を起こした新たなる挑戦だ。
リリース情報
発売日: 2024年6月19日(水)
レ−ベル: Walküre Records (ワルキューレ・レコード)
【Deluxe Edition】 CD+DVD
規格番号：WLKR-0091
税抜価格￥4,364 / 税込価格￥4,800
＜収録曲＞
01. Don't Cry
02. FLOWING
03. SEIZE THE DAYS
04. This World...
05. Nessun Dorma
06. Black Poison
07. CRAVING
08. Requiem 〜Moon Version〜
09. Halloween Party
10. You Live in Me
＜Bonus DVD＞
Brilliant Leaves Tour Behind The Stage
Member Interview
(AKANE LIV,KENTARO,MASAKI,前田遊野,星野沙織)
Black Poison (Official Bootleg Live)
etc.
【通常盤】1CD
規格番号：WLKR-0092
税抜価格￥3,000 / 税込価格￥3,300
＜収録曲＞
01. Don't Cry
02. FLOWING
03. SEIZE THE DAYS
04. This World...
05. Nessun Dorma
06. Black Poison
07. CRAVING
08. Requiem 〜Moon Version〜
09. Halloween Party
10. You Live in Me
AKANE LIV - All Vocals
KENTARO - Guitar
MASAKI - Bass
前田遊野 - Drums
星野沙織 - Violin
関連リンク
◆Walküre Records officialsite