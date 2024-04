AKANE LIVによるシンフォニック・メタル LIV MOONが、6thフルアルバム『CIRCLE OF LIFE』を6月19日にリリースする。2022年の5thフル・アルバム『OUR STORIES』で完全復活を果たし、高い評価を得ると共に精力的にライヴ活動も展開、2024年3月にはEP『You Live in Me』をリリースし、万全の状況で制作された本作は、MASAKI (Ba:DAIDA LAIDA,地獄カルテット,ex.ANIMETAL他)、KENTARO (Gt:DAIDA LAIDA,UNCHAINED,ex.Gargoyle)、前田遊野 (Ds:仮BAND他)、星野沙織 (Vl:soLi他)という卓越した技術とセンスを携えたメンバーと、AKANE LIVの感情溢れる絶品の歌唱がさらなる化学反応を起こした新たなる挑戦だ。

リリース情報







『CIRCLE OF LIFE』発売日: 2024年6月19日(水)レ−ベル: Walküre Records (ワルキューレ・レコード)【Deluxe Edition】 CD+DVD規格番号:WLKR-0091税抜価格¥4,364 / 税込価格¥4,800<収録曲>01. Don't Cry02. FLOWING03. SEIZE THE DAYS04. This World...05. Nessun Dorma06. Black Poison07. CRAVING08. Requiem 〜Moon Version〜09. Halloween Party10. You Live in Me<Bonus DVD>Brilliant Leaves Tour Behind The StageMember Interview(AKANE LIV,KENTARO,MASAKI,前田遊野,星野沙織)Black Poison (Official Bootleg Live)etc.【通常盤】1CD規格番号:WLKR-0092税抜価格¥3,000 / 税込価格¥3,300<収録曲>01. Don't Cry02. FLOWING03. SEIZE THE DAYS04. This World...05. Nessun Dorma06. Black Poison07. CRAVING08. Requiem 〜Moon Version〜09. Halloween Party10. You Live in MeAKANE LIV - All VocalsKENTARO - GuitarMASAKI - Bass前田遊野 - Drums星野沙織 - Violin