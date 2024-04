CNBLUE、日本を代表するロックバンドUVERworldとの対バンライブを日韓で開催決定！

ワールドワイドに活躍中の韓国・ロックバンドCNBLUEが、日本を代表するロックバンドUVERworldとの対バンライブ「UVERworld&CNBLUE SUMMER LIVE IN JAPAN and KOREA 〜UNLIMITED CHALLENGE〜」を、日本と韓国で開催することが決定した。「UNLIMITED CHALLENGE」「無限の挑戦」を意味するライブタイトルからは、デビューから今まで絶えず挑戦を繰り返してきた2組が手を組み、また一つ新しいことに挑戦するという強い意志が感じられる。実際に、UVERworldにとっては初の韓国公演開催、CNBLUEにとっては初の対バン形式で行われるライブとなる。日本のバンド界でデビュー以降第一線を走り続けてきたUVERworldと、韓国でデビューし日本を含みワールドワイドに活躍しているCNBLUEのケミストリー(相手との相性)に注目だ。

UVERworldは、2005年にメジャーデビュー。ライブハウスからアリーナクラス、ドームクラスの会場にて自由に自分たちの信じる音楽を貫き通してきた。2023年7月29日・30日には、自身初であり、過去最大規模のライブ、日産スタジアム2daysライブを敢行。男性crewだけを集めた「男祭り」は200人規模のライブよりスタートし、少しずつ人数を増やし、日産スタジアムにて7万人を集めるライブまで成長を遂げた。「男祭り」というものは彼らにとって、「音楽」は、改めて性別も国籍も年齢も何もかもが無意味なものであると教えてくれる・信じさせてくれる存在である。ただひたすら音楽に真剣に向き合い、真っ直ぐに前だけを見て走り続ける彼らの生き様は、今を生きる若者に届いており、絶大な支持を得続けている。CNBLUEは、2010年に韓国でデビュー。2011年に日本でもメジャーデビューを果たすと、2012年に発売した日本1stアルバムではオリコンウィークリーチャートにて1位を獲得、同年さいたまスーパーアリーナ2daysを含む初のアリーナツアーを開催。さらに、2013年にはアジア・アメリカ・南米・オーストラリアなどを含む自身初となるワールドツアーを成功裏に終え、話題となった。現在デビュー14年目となる彼らは、絶賛アジアツアーを実施中。デビューから今まで、CDのリリースやライブツアー開催など、絶えず精力的に活動を続けている。2組にとって初の試みとなる本ライブは、日本と韓国の2ヶ国で開催。日本公演は、4月16日(火)より順次チケット先行受付が開始となる。韓国公演のチケット詳細は後日発表となる予定だ。

■公演情報

「UVERworld&CNBLUE SUMMER LIVE IN JAPAN and KOREA 〜UNLIMITED CHALLENGE〜」



【会場・日時】

<JAPAN>

PIA ARENA MM

2024年6月15日(土)16:00開場 / 17:00開演



<KOREA>

KOREA UNIVERSITY TIGER DOME

2024年7月27日(土)17:00開場 / 18:00開演



【チケット情報】

先行受付:4月16日(火)より順次開始

その他、チケットの詳細はCNBLUE Japan Official Websiteをご確認ください。



■関連リンク

・CNBLUE Japan Official Website

・CNBLUE オフィシャルファンクラブ