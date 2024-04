WE¥ê¡¼¥°3·î¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤Ï¿·³ãL¡¦ÀîÀ¡ÆàÊæÈþ¤ÎW½éÃÆ¡ª¶þ»Ø¤Î¥¯¥í¥Ã¥µ¡¼¤¬¸«¤»¤¿Æ°¤­Ä¾¤·¤ÎÌ¯¤Èµ»¤¢¤ê¥Ø¥Ã¥É

WEリーグ3月度ゴール・オブ・ザ・マンス(月間ベストゴール)に、アルビレックス新潟レディースのMF川澄奈穂美のゴールが選出された。ウインターブレイクが明け、試合数の多かった3月は91ゴールが誕生。月間ベストゴールには4シーンがノミネートされ、ファン投票による2段階のトーナメント形式で決定した。選出されたのは3月10日に行われた第9節、新潟の川澄が挙げた日テレ・東京ヴェルディベレーザ戦の決勝点。石田千尋の持ち上がり時にはファーへ膨らみながら、石淵萌実のクロスの際にはニアへ動き、相手DFの前へ入っての見事なヘディング弾を決めた。

今季アメリカのNJ/NYゴッサムFCから加入した川澄にとっても、待望のWEリーグ初ゴールに。屈指のクロッサーだからこそ、ボールの予測や、相手が捕まえづらい動きや位置を瞬時に把握できたのだろう。選出に際し、川澄は自身のX(旧:ツイッター)にて「投票してくださったみなさん、ありがとうございます。また得意のヘディングでゴール決められるように頑張ります」とのコメントを残している。なお、ノミネートされていた4ゴールは以下の通り。◆2023-24 WEリーグ3月月間ベストゴールノミネート〇杏重工浦和レッズレディースFW清家貴子、振り向きざまの一振り(第8節 vs INAC神戸レオネッサ戦 12分)▲泪ぅ淵喟臑罐譽妊ースDF佐々木里緒、後半ATの劇的直接FK(第12節 vs ちふれASエルフェン埼玉戦 90+4分)アルビレックス新潟レディースMF川澄奈穂美、待望のWE初ゴール(第9節 vs 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 61分)☆い舛佞ASエルフェン埼玉MF祐村ひかる、強烈無回転弾丸ミドル(第9節 vs ノジマステラ神奈川相模原 53分)☆月間ベストゴール選出