ÂçÌ¶ÅÄ¤Î¹¥º¸ÏÓ¡¦¶Íø·î¤¬2µ¨Ï¢Â³¹Ã»Ò±à¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÈÂÐ·è¡¡¹â¹»Ìîµå¶å½£Âç²ñÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»·èÄê¡¢²÷Â®±¦ÏÓ2¿Í¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¡20Æü¤Ëº´²ì»Ô¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¹â¹»Ìîµå¤Î½Õµ¨¶å½£Âç²ñ¡ÊÂè154²ó¶å½£Âç²ñ¡Ë¤ÎÃêÁª²ñ¤¬12Æü¡¢º´²ì»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ïº´²ì»Ô¤Î¤µ¤¬¤ß¤É¤ê¤Î¿¹Ìîµå¾ì¤Î¤ß¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¤Ï1Æü4»î¹ç¡£µÙÍÜÆü¤¬1ÆüÆþ¤ê24Æü¤Ï½à·è¾¡¡¢25Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡ÁªÈ´Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Åì³¤ÂçÊ¡²¬¤Ï³«ËëÀï¤ÇµÜºê¾¦¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¹¥º¸ÏÓ¤Î¶Íø·î¡Ê3Ç¯¡Ë¤òÍÊ¤·25µ¨¤Ö¤ê¤Î¶å½£Âç²ñ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂçÌ¶ÅÄ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Ï2µ¨Ï¢Â³¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¶¯¹ë¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¸øÎ©¹»¤Ê¤¬¤éÊ¡²¬Âç²ñ¤òÀ©¤·½é¤Î¶å½£Âç²ñ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½ÕÆü¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Ïº´²ìËÌ¤È¸øÎ©¹»Æ±»Î¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºÇÂ®150¥¥í¤òÄ¶¤¨¼¯»ùÅçÂç²ñ¤Ç26¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤Î¼¯»ùÅç¼Â¤Î°æ¾å·õÌé¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢ºò½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ä¹ºêÆüÂç¤ÎºÇÂ®149¥¥í±¦ÏÓÀ¾Èø³¤½ã¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ê¤É¹¥±¦ÏÓ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë
¡ã¼¡¥Ú¡¼¥¸¡äÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»É½