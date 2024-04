【解説】米メディアの報じ方は？関心度は？鈴木優MLB取材キャスターが生報告　水原容疑者が13日午前6時に出廷へ

アメリカの捜査当局に銀行詐欺の疑いで訴追された大谷翔平選手の元通訳・水原一平容疑者は、日本時間13日午前6時に、ロサンゼルスにある連邦地裁に出廷する見通し。

水原容疑者の訴追について、元プロ野球選手でMLB取材キャスターの鈴木優さんに、アメリカ・ロサンゼルスの様子を伝えてもらう。

ーー現地メディアの報じ方は?

MLB取材キャスター・鈴木優「題名としては『大谷元通訳・水原一平が銀行強盗で起訴。2400万ドル以上を盗んだと連邦捜査局が発表した』ということでトップニュースになっている。きょうは岸田首相がアメリカに来ているということだが、特にそこが大きく取り上げられているイメージ」

ーー現地でも大きく取り上げられている状況だが、当局の会見を受けて、現地の関心度というのは(鈴木さんには)どう映っている?

MLB取材キャスター・鈴木優「6億8000万円以上の金額を不正に送金したとこれまでは報じられていたが、今回の会見ではそれよりも金額が大きかったのでとても驚いている。また、“It's All Over For Me”(俺は終わりだ)という、水原容疑者本人が胴元に送ったとされる言葉を大々的に見出しにしている地元メディアもある。また、“スポーツ賭博の悪夢に陥った経緯”という強い見出しの記事も目につく」

ーー大谷選手へのメディアの雰囲気や、報じられ方についてはどう感じている?

MLB取材キャスター・鈴木優「今回、水原容疑者のやり口、手口が細かく出てきたこと、また、当局が大谷選手が被害者ということを明確に伝えたことでより安心感が広がっているかなという感じ。また、金額が6億8000万円と出ていたが1600万ドル、日本円で24.5億円だったという規模の大きさに驚いている様子も見られる」

ーー日本時間の13日午前6時に水原容疑者が連邦地裁に出廷するという見通しだが、現地ではどう報じている?

MLB取材キャスター・鈴木優「あすの出廷に関しては記事の最後に少し載っているぐらいで、そこまで大きく報じられているわけではない。きょうのメインはやはり大谷選手が潔白だったということを当局がしっかり伝えたということがメインになっていると思う」

ーー現地の新聞やインターネットなどのメディアで大きく取り上げられている?それとも日本で報じられているよりは小さい?

MLB取材キャスター・鈴木優「とても大きく報じられている。あす、法廷に出廷するところは日本ほどは大きくないのかなと思うが、大谷選手のニュースあと水原容疑者の話というのはアメリカでも大きく記事などでは出ている」