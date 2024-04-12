2024年4月18日（木）夜8時50分より、トップクラスのプロデューサー・TEDDYが手掛ける、2024年最大のグローバルガールズグループ誕生プロジェクト『I-LAND2 : N/a』がABEMAにて4月18日（木）夜8時50分より日韓同時・国内独占無料放送される。それに伴い、この度参加する24名のプロフィールが到着した。

【映像】『I-LAND2 : N/a』24名の美しすぎる参加者たち

『I-LAND2 : N/a』は、ENHYPENが誕生したMnetの大規模プロジェクト『I-LAND』の最新シリーズで、「I-LAND（アイランド）」と「GROUND（グラウンド）」に分かれた空間を行き来し、「I（N/a）」を探す参加者たちの競争と成長の物語を描く、グローバルガールズグループ誕生プロジェクト。本プロジェクトでデビューする新たなグループは、BLACKPINK、2NE1など世界的な人気を誇るガールズグループのヒット曲を誕生させたトップクラスプロデューサーであるTEDDYがプロデュースすることが明かされており、放送開始前から大きな注目を集めている。そして番組を象徴するシグナルソング「FINAL LOVE SONG」のシグナルパフォーマンスビデオを通じて、BLACKPINKのメンバー・ロゼが歌唱に参加したことも話題になっている。

デビューの夢を掴むために集まる参加者たちは、合計10ヶ国13都市で行われた大規模なグローバルオーディションを経て抜擢された24名が発表されており、中には過去に有名なガールズオーディションに参加した練習生も確認できる。日本からはナナ、マイ、ユイ、ユイコ、ココ、フコの6名が参加している。

※24名の参加者プロフィール

カン・ジウォン／KANG JIWON（韓国）

生年月日：2005年6月24日、MBTI：ESFP

キム・ギュリ／KIM GYURI（韓国）

生年月日：2008年9月15日、MBTI：ENTP

キム・ミンソル／KIM MINSOL

生年月日：2008年3月14日、MBTI：ENFP

キム・スジョン／KIM SUJUNG

生年月日：2006年10月5日、MBTI：ESTJ

キム・ウンチェ／KIM EUNCHAE

生年月日：2007年9月24日、MBTI：ISFJ or ISTJ

キム・チェウン／KIM CHAEEUN（韓国）

生年月日：2007年2月7日、MBTI：ENTP

ナナ／NANA（日本）

生年月日：2006年1月1日、MBTI：ENFP

ナム・ユジュ／NAM YUJU（韓国・日本）

生年月日：2007年7月28日、MBTI：ISFP

リンリン／LINGLING（マレーシア）

生年月日：2005年4月20日、MBTI：INFJ

マイ／MAI（日本）

生年月日：2004年10月28日、MBTI：ESTP

パク・イェウン／PARK YEEUN（韓国）

生年月日：2006年12月21日、MBTI：ISTP

バン・ジミン／BANG JEEMIN（韓国）

生年月日：2005年5月8日、MBTI：INFP

ソン・ジュウォン／SON JUWON（韓国）

生年月日：2006年9月16日、MBTI：ESFP

オム・ジウォン／UM JIWON（韓国）

生年月日：2009年9月21日、MBTI：ISFP or ISTP

オ・ユナ／OH YUNA（韓国）

生年月日：2009年2月13日、MBTI：ISTP

ユ・サラン／RYU SARANG（韓国）

生年月日：2007年4月18日、MBTI：INFP

ユイ／YUI（日本）

生年月日：2007年9月16日、MBTI：ISFJ

ユイコ／YUIKO（日本）

生年月日：2008年6月8日、MBTI：INTP

ユン・ジユン／YOON JIYOON（韓国）

生年月日：2005年7月14日、MBTI：ISFJ

チョン・セビ／JEONG SAEBI（韓国）

生年月日：2008年1月22日、MBTI：ENFP

チェ・ソウル／CHOI SOUL（韓国）

生年月日：2009年1月17日、MBTI：ISTP

チェ・ジョンウン／CHOI JUNGEUN（韓国）

生年月日：2007年8月4日、MBTI：ISFJ

ココ／KOKO（日本）

生年月日：2006年11月14日、MBTI：ESFJ

フコ／FUKO（日本）

生年月日：2004年8月22日、MBTI：ISFP

また、視聴者と「アイランド」を繋ぐストーリーテラーにはNetflix『分かっていても』や『マイデーモン』等に出演し大ブレイク中の人気俳優、ソンガンが就任。メインプロデューサーにはBIGBANGのTAEYANG、ミュージックプロデューサーにはBLACKPINK「DDU-DU DDU-DU」やジェニー「SOLO」などのヒット曲を生み出した24と、BLACKPINK「Ready For Love」やジス「FLOWER」を手掛け世界にインパクトを与えたVVN、そしてパフォーマンスディレクターにはMnet「STREET WOMAN FIGHTER」を通じて韓国にダンスブームを巻き起こしたMONIKA (PROWDMON)と、LISA 「MONEY」やチョン・ソミ「Dumb Dumb」、TWICE 「Alcohol-Free」など世界的ヒットを記録した楽曲の振り付けを担当した、K-POPダンスメーカーのLeejung Leeが就任する。