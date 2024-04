なでしこジャパンMF遠藤純、ドジャース本拠地で試合観戦

米女子サッカーリーグNWSLのエンジェル・シティに所属するなでしこジャパン(日本女子代表)FW遠藤純がインスタグラムを更新。

米大リーグ・ドジャースに所属する大谷翔平投手が出場したMLB(メジャーリーグベースボール)を現地観戦したことを報告した。移籍後初本塁打を目撃した様子などを投じ「凄かった」と興奮気味に綴っている。

遠藤は2018年に飛び級でU-20女子ワールドカップ(W杯)に出場して優勝に貢献した逸材。2019年になでしこジャパンに招集されると、同年夏のフランス女子W杯ではチーム最年少の19歳で出場を果たした。以降も主力として代表チームに招集され、昨年にオーストラリアとニュージーランドの共催で行われた女子W杯メンバーでは左サイドで攻撃の起点となる活躍を見せ、準々決勝進出に貢献した。

2022年から活躍の場を日本からアメリカに移し、エンジェル・シティで在籍3年目。今シーズンの活躍に期待が懸かったなか、シーズン前のキャンプで左膝前十字靭帯損傷の大怪我を負い、今季中の復帰は絶望的に。今夏のパリ五輪出場も厳しい形となったが、本人は前向きにリハビリに取り組み、プライベートでの充実ぶりを窺わせている。

インスタグラムの最新の投稿では、MLB観戦に訪れたことを報告。ロサンゼルスを本拠地とするドジャースがジャイアンツと戦ったホームゲームに訪れ、遠藤はチームのブルゾン、パーカーを身に着けた“ドジャースコーデ”で観戦したことを写真や動画でアップしている。

お目当ての1つはやはり大谷。投稿にはロサンゼルス中心部にある日本人街「リトルトーキョー」に完成した大谷の巨大壁画をバックに収まった1枚のほか、実際のプレーシーンも添えた。この試合ではドジャース移籍後初本塁打が飛び出し、会場が大歓声に包まれるなか、遠藤本人も「キャー!」と絶叫するワンシーンも捉えられている。

日本語と英語で「What a day Thank you for a wonderful time.やっぱり凄かった 違うスポーツだけど同じスポーツ選手として色々刺激になりました!」と綴った遠藤。ピッチから遠ざかる日々を送るなかで、充実のひと時を過ごしたようだ。(FOOTBALL ZONE編集部)