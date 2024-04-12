浦和、１９歳ＭＦ堀内陽太が初ベンチ入り！ ショルツはメンバー復帰、小泉佳穂が４戦ぶりスタメン
◆明治安田Ｊ１リーグ▽第８節 柏―浦和（１２日１９時）
アウェーで柏と対戦する浦和の先発、ベンチ入りメンバーが発表された。
７日の鳥栖戦（３〇０）から先発１人を変更。ＭＦ小泉佳穂が４試合ぶりスタメンに名を連ねた。前節まで３試合連続で先発出場したＭＦ岩尾憲はベンチ外となった。
ＭＦ堀内陽太（１９）が昨季浦和ユースから昇格してプロ入り後、初めてリーグ戦でベンチ入り。昨年４月のルヴァン杯・川崎戦で公式戦初出場をしているが、Ｊリーグデビューに期待がかかる。また、負傷離脱していたアレクサンダー・ショルツが５試合ぶりベンチ入り。
◇浦和の先発メンバー
ＧＫ
１ 西川周作
ＤＦ
４ 石原広教
２０ 佐藤瑶大
５ マリウス・ホイブラーテン
１３ 渡辺凌磨
ＭＦ
３ 伊藤敦樹
１１ サミュエル・グスタフソン
８ 小泉佳穂
ＦＷ
３８ 前田直輝
１２ チアゴサンタナ
２４ 松尾佑介
◇ベンチ入りメンバー
ＧＫ
１６ 牲川歩見
ＤＦ
２８ アレクサンダー・ショルツ
ＭＦ
１０ 中島翔哉
２１ 大久保智明
２５ 安居海渡
２９ 堀内陽太
ＦＷ
３０ 興梠慎三