チーム練習する浦和MF堀内陽太

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◆明治安田Ｊ１リーグ▽第８節　柏―浦和（１２日１９時）

　アウェーで柏と対戦する浦和の先発、ベンチ入りメンバーが発表された。

　７日の鳥栖戦（３〇０）から先発１人を変更。ＭＦ小泉佳穂が４試合ぶりスタメンに名を連ねた。前節まで３試合連続で先発出場したＭＦ岩尾憲はベンチ外となった。

　ＭＦ堀内陽太（１９）が昨季浦和ユースから昇格してプロ入り後、初めてリーグ戦でベンチ入り。昨年４月のルヴァン杯・川崎戦で公式戦初出場をしているが、Ｊリーグデビューに期待がかかる。また、負傷離脱していたアレクサンダー・ショルツが５試合ぶりベンチ入り。

◇浦和の先発メンバー

ＧＫ

１　西川周作

ＤＦ

４　石原広教

２０　佐藤瑶大

５　マリウス・ホイブラーテン

１３　渡辺凌磨

ＭＦ

３　伊藤敦樹

１１　サミュエル・グスタフソン

８　小泉佳穂

ＦＷ

３８　前田直輝

１２　チアゴサンタナ

２４　松尾佑介

◇ベンチ入りメンバー

ＧＫ

１６　牲川歩見

ＤＦ

２８　アレクサンダー・ショルツ

ＭＦ

１０　中島翔哉

２１　大久保智明

２５　安居海渡

２９　堀内陽太

ＦＷ

３０　興梠慎三