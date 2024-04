Google is emailing Google One subscribers to inform them that the free VPN by Google One service is being discontinued later this year.



Google is also discontinuing free shipping for select print orders from Google Photos in Canada, the UK, the U.S., and the EU starting May 15.… pic.twitter.com/y17wz9LJUP— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 11, 2024

Googleが提供する有料オンラインストレージサービスの「Google One」には、大容量ストレージや自動バックアップ機能などに加え、追加料金なしの仮想プライベートネットワーク(VPN)サービスも含まれています。ところが、Google OneのVPNサービスが2024年中に終了してしまうことが、Google One加入者に送られたメールから判明しました。Google One VPN shutting down, Pixel VPN remains

https://9to5google.com/2024/04/11/google-one-vpn-discontinued/Google Oneは有料のオンラインストレージサービスであり、日本では100GBのベーシックプランが月額250円、2TBのプレミアムプランが月額1300円、2TBストレージと生成AIのGemini AdvancedがセットになったAIプレミアムプランが月額2900円で提供されています。そんなGoogle Oneには、ストレージだけでなく「Google One VPN」というVPNサービスも含まれています。VPNを使用することで、安全性の低いWi-Fiネットワークの使用時でもセキュリティが強化され、IPアドレスに基づく追跡を防ぐことが可能。Google One VPNはサードパーティーによるシステム監査も受けており、クライアントAPIはオープンソースで公開されています。ところが現地時間の2024年4月11日、Android関連のニュースを手がけるライターのMishaal Rahman氏は、Google OneのVPNサービスが2024年中に終了するとX(旧Twitter)への投稿で報告しました。GoogelがGoogle One加入者に送ったメールには、「Googleは最も需要の高い機能とメリットに集中するため、Google フォトの一部プリント注文に対するカナダ・イギリス・アメリカ・EUでの無料配送を5月15日に終了すると共に、Google One VPNを2024年中に終了します」と記されています。なお、Pixel 7以降のPixelスマートフォンを使用しているユーザーは、引き続きGoogleのVPNサービスに接続できるとのことです。テクノロジー系メディアの9to5Googleによると、GoogleがVPNサービスを廃止したのは「人々がVPNサービスを使用していないため」だとのこと。Googleは9to5Googleに対し、使用率の低いサービスを廃止することによって、チームがGoogle Oneでより需要の高い機能をサポートできるようになるとコメントしました。なお、これまでPixelユーザーやGoogle Oneの加入者に提供されていたAI画像編集ツールが、すべてのGoogle フォトユーザーに無料開放されることも発表されています。Googleが「消しゴムマジック」などのAI画像編集ツールをiPhoneも含めた全Googleフォトユーザーに無料開放 - GIGAZINE