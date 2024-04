インテルは今季のセリエA第32節のカリアリ戦で着用する『スタートレック』をテーマにした特別仕様のジャージを発表した。この取り組みは、最新作『スタートレック:ディスカバリー』の第5シリーズと最終シリーズを記念するものである。



昨季のチャンピオンズリーグ決勝の直前、インテルはParamount+とスポンサー契約を結び、チャンピオンズリーグ決勝でParamount+のロゴをあしらったユニフォームを着用した。その後も昨年12月のウディネーゼ戦では『トランスフォーマー』仕様のユニフォームを着用、今年3月のジェノア戦では『ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ』仕様のユニフォームを着用しており、 Paramount+のストリーミング・サービスで視聴可能な番組を題材にした特別版ユニフォームを続々と登場させてきた。





Space, the final frontier

The USS Discovery is ready to land on our shirt @ParamountPlusIT#ForzaInter #StarTrekDiscovery #StarTrek