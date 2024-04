映画『ハリー・ポッター』×アガットコラボジュエリー、4つの寮の紋章ピアスや忍びの地図チャーム

アガット(agete)は、映画『ハリー・ポッター』シリーズとのコラボレーションジュエリー第2弾を2024年4月26日(金)に発売する。

映画『ハリー・ポッター』コラボジュエリー第2弾

2023年に発売された第1弾に続き、壮大な魔法界を描く『ハリー・ポッター』とアガットがコラボレーション。劇中に登場するモチーフやキャラクターをデザインに落とし込み、映画の世界観を思い起こさせるような、神秘的なデザインに仕上げたジュエリーを揃える。

“4つの寮”紋章&ストーンのシングルピアスやロゴリング

目を引くのは、主人公ハリー・ポッター達の通うホグワーツ魔法魔術学校の“4つの寮”をモチーフにした、シングルピアスやイヤーカフ。それぞれの寮の紋章と、寮の色を表すストーンがあしらわれている。グリフィンドールには赤いルビー、ハッフルパフにはイエローに輝くサファイア、レイブンクローは深みのあるブルーのサファイア、スリザリンには鮮やかなグリーンのエメラルドを採用した。



また、『ハリー・ポッター』のロゴリングも登場。アーム部分にさりげなくあしらわれた、組分け帽子やスニッチ、ヘドウィグなどのアイコンモチーフが遊び心をもたらしている。

金のスニッチや忍びの地図のチャーム

タイムターナーや蛙チョコレート、忍びの地図など、劇中に登場する魔法道具などは、ネックレスやピアスとして使えるチャームに。黄金に輝くスニッチにはアンバーをあしらい、上品なピアスチャームに仕上げた。また、ホグワーツ特急に乗り遅れたハリーとロンがホグワーツへ向かう際に乗り込んだ空飛ぶ車のピアスチャームも登場する。

ダンブルドアやスネイプ、シリウス・ブラック肖像のジュエリーも

さらに、キャラクターの肖像と縁のあるモチーフを裏表に配したネックレスチャームやリングもラインナップ。ホグワーツ魔法魔術学校長のアルバス・ダンブルドアのリングには、モチーフ裏面に守護神の不死鳥をあしらい、シリウス・ブラックのリングは、モチーフがアズカバン刑務所の囚人ナンバープレートと裏表仕様になっている。リングのモチーフは回転可能なスイベル仕様で、気分や着こなしに合わせて裏表をチェンジすることが可能だ。また、セブルス・スネイプやミネルバ・マクゴナガル、リーマス・ルーピンのネックレスチャームも揃う。

【詳細】

アガット 映画『ハリー・ポッター』ジュエリー 第2弾

発売日:2024年4月26日(金)〜順次

展開店舗:アガット全店舗及び公式オンラインストア

※4月12日(金)よりアガット店舗及び公式オンラインストアにて予約スタート

価格例:

・シングルピアス 28,600円/ K5, K10, ルビー

・チャーム 33,000円/ K10, アンバー

・チャーム 30,800円/ シルバー, K10

・リング 46,200円/ シルバー



WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)

外部サイト