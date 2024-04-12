¡Ú»©·î¾Þ¡Û¡È¹È°ìÅÀ¡È¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡¡76Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÖÌÆÇÏ£Ö¡×Âç°Î¶È¤Ê¤ë¤«
º£½µËö4·î14Æü¡ÊÆü¡ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè°ìÀï¡¢»©·î¾Þ¡ÊGI¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
Âçº®Àï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëº£Ç¯¤Î»©·î¾Þ¤À¤¬¡¢ÃíÌÜ¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ3¡Ë¤À¡£
¥ì¥¬¥ì¥¤¥é 76Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç°Î¶È¤Ø
´ðËÜÅª¤Ë¡¢3ºÐ¤ÎÌÆÇÏ¡Ê¥ª¥ó¥ÊÇÏ¡Ë¤ÏÁ°½µ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëºù²Ö¾Þ¤Ë½ÐÁö¡£»©·î¾Þ¤Ï3ºÐ¤Î²´ÇÏ¡Ê¥ª¥È¥³ÇÏ¡ËÆ±»Î¤¬Áè¤¦¥ì¡¼¥¹¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÌÆÇÏ¡¦¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬²´ÇÏ¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ»²Àï¤¹¤ë¡£
¡È¹È°ìÅÀ¡È¤È¤Ê¤ë¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï¡¢µîÇ¯Ç¯Ëö¤Î¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡ÊGI¡Ë¤Ç¤âÍ£°ì¤ÎÌÆÇÏ¤È¤·¤Æ»²Àï¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢¥ª¥È¥³ÇÏ¤ò¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë´°Éõ¡££ÇIÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
ÌÆÇÏ¤¬2ºÐº®¹ç£ÇI¡ÊÄ«ÆüÇÕFS¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¾¡Íø¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÊ¡Åç¸©¤Ë¤¢¤ëÄ´¶µ»ÜÀß¡¢¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àÅ·±É¤Ç±Ñµ¤¤òÍÜ¤Ã¤¿¡£
3·î11Æü¡¢¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àÅ·±É¡¦¿ù¿¹°ìÇî±¹¼ËÄ¹¤¬¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¸½»þÅÀ¡Ê3·î11Æü¡Ë¤Ç¤Ï¹ç³ÊÅÀ¤«
¹ç³ÊÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÍÄ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÏÂÎ¤ò¸«¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½À³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤ÆÎÉ¤¤»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤¬¾è¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¼«¿È¤Î¡È¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î±Æ¶Á¤ò¤¢¤Þ¤ê¼õ¤±¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¡¢ÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¤Î´üÂÔ
¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÏ¡£¥ª¥È¥³ÇÏ¤òÁê¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤¿¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤â´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»©·î¾Þ¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï3·î15Æü¤Ë°ñ¾ë¸©¡¦Èþ±º¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ëµ¢±¹¤·¡¢Ä´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£º£½µ4·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤ÏºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÌÚÂ¼Å¯ÌéÄ´¶µ»Õ¡Ê51¡Ë¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡½¡½Ä´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤¯½çÄ´¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½À®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¡£¸µµ¤¤ËÇÏ¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°Õµ¤¹þ¤ß¤ò
ÆüÍËÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Î¸å²¡¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢ËÌÂ¼¹¨»Êµ³¼ê¡Ê43¡Ë¡£
µîÇ¯¡¢¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Çºå¿ÀJF¡ÊGI¡Ë¤òÀ©¤·¡¢Àè½µ¤Îºù²Ö¾Þ¡ÊGI¡Ë¤Ç¤ÏÆ±¥³¥ó¥Ó¤Ç£²Ãå¡£
4·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Èþ±º¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Î1½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ëµ³¾è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÆÇÏ¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬»©·î¾Þ¤òÀ©¤¹¤ì¤Ð¡¢1948Ç¯¤Î¥Ò¥Ç¥Ò¥«¥ê°ÊÍè¡¢76Ç¯¤Ö¤ê»Ë¾å£³Æ¬ÌÜ¤ÎÂç°Î¶È¤È¤Ê¤ë¡£
¼«Ëý¤Î¹ëµÓ¤Ç¿·»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤í¡¢¥ª¥È¥³¤¿¤Á
¡ÈÂÇÅÝ¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡É¤ËÇ³¤¨¤ë¥ª¥È¥³ÇÏ¤¿¤Á¤¬Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ë½¸·ë¡£
¡Ö½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë2·î¤Î¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡Ê£Ç·¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥ß¥é¥Î¡£
Ç¯Ëö¤ÎÄ«ÆüÇÕFS¡Ê£ÇI¡Ë¤ò¾¡Íø¤·¡¢2023Ç¯ÅÙºÇÍ¥½¨£²ºÐ²´ÇÏ¤Ëµ±¤¤¤¿¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤òÀ©¤·¤¿¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤é¡¢¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ä¥ª¥È¥³¤¿¤Á¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£
ÌÆÇÏ¤ÎÂç°Î¶È¤«¡¢¥ª¥È¥³¤¿¤Á¤Î°ÕÃÏ¤«¡£Âçº®Àï¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½éÀï¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡£
»©·î¾Þ¤Ï4·î14Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ40Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë¡£
Âè84²ó»©·î¾Þ¡ÊGI¡Ë
Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç2000m
1ÏÈ1ÈÖ¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¡Ê²´3¡¦¿û¸¶ÌÀÎÉ¡Ë
1ÏÈ2ÈÖ¡¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡Ê²´3¡¦ÉÍÃæ½Ó¡Ë
2ÏÈ3ÈÖ¡¡¥¨¥³¥í¥ô¥¡¥ë¥Ä¡Ê²´3¡¦ÉðË¡Ë
2ÏÈ4ÈÖ¡¡¥·¥ê¥¦¥¹¥³¥ë¥È¡Ê²´3¡¦»°±º¹ÄÀ®¡Ë
3ÏÈ5ÈÖ¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ê²´3¡¦Æ£²¬Í¤²ð¡Ë
3ÏÈ6ÈÖ¡¡¥¢¥ì¥°¥í¥Ö¥ê¥é¥ó¥Æ¡Ê²´3¡¦²£»³ÏÂÀ¸¡Ë
4ÏÈ7ÈÖ¡¡¥ë¥«¥é¥ó¥Õ¥£¡¼¥¹¥È¡Ê²´3¡¦¾¾»³¹°Ê¿¡Ë
4ÏÈ8ÈÖ¡¡¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡Ê²´3¡¦ÀîÅÄ¾²í¡Ë
5ÏÈ9ÈÖ¡¡¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¡Ê²´3¡¦²£»³Éð»Ë¡Ë
5ÏÈ10ÈÖ¡¡¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ3¡¦ËÌÂ¼¹¨»Ê¡Ë
6ÏÈ11ÈÖ¡¡¥Û¥¦¥ª¥¦¥×¥í¥µ¥ó¥²¡Ê²´3¡¦É©ÅÄÍµÆó¡Ë
6ÏÈ12ÈÖ¡¡¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡Ê²´3¡¦£Ê.¥â¥ì¥¤¥é¡Ë
7ÏÈ13ÈÖ¡¡¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥ß¥é¥Î¡Ê²´3¡¦¸Íºê·½ÂÀ¡Ë
7ÏÈ14ÈÖ¡¡¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡Ê²´3¡¦ºä°æÎÜÀ±¡Ë
7ÏÈ15ÈÖ¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¡Ê²´3¡¦M.¥Ç¥à¡¼¥í¡Ë
8ÏÈ16ÈÖ¡¡¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡Ê²´3¡¦²£»³Åµ¹°¡Ë
8ÏÈ17ÈÖ¡¡¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡Ê²´3¡¦£Â.¥à¥ë¥¶¥Ð¥¨¥Õ¡Ë
8ÏÈ18ÈÖ¡¡¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¡Ê²´3¡¦¹¬±ÑÌÀ¡Ë