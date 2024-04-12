「日プ女子」「ガルプラ」出演メンバーも！Mnet「I-LAND2」4月18日より日韓で同時放送
大人気ボーイズグループENHYPENを世に送り出した話題のプロジェクト「I-LAND」。その第2弾が4年の時を経て始動。BIGBANGのSOLとチョン・ソミらを擁するTHE BLACK LABELとCJ ENMが手を組み、新たなガールズグループの育成に乗り出す。
ストーリーテラーには「マイ・デーモン」「わかっていても」など、話題のドラマに多数出演する人気俳優のソン・ガン。さらにはBLACKPINKのロゼがシグナルソングのパフォーマンスビデオで歌唱に参加するほか、メインプロデューサーをBIGBANGのSOL、パフォーマンスディレクターには「STREET WOMAN FIGHTER」で活躍したMonikaと、数々のK-POPアーティストの振付を担当するリ・ジョンが務め、脇を固める面々も前シーズンよりパワーアップ！
自身の存在価値と可能性を示し、デビューの夢をつかみとる少女は誰なのか？ 2024年最も熱い少女たちの競争から目が離せない。
■番組情報
「I-LAND2：N/a」
【参加者プロフィール（名前、生年月日、国籍、MBTI）】
カン・ジウォン：2005/06/24 韓国 ESFP
キム・ギュリ：2008/09/15 韓国 ENTP
キム・ミンソル：2008/3/14 韓国 ENFP
キム・スジョン：2006/10/05 韓国 ESTJ
キム・ウンチェ：2007/09/24 韓国 ISFJ or ISTJ
キム・チェウン：2007/02/07 韓国 ENTP
ナナ：2006/01/01 日本 ENFP
ナム・ユジュ：2007/07/28 韓国・日本 ISFP
リンリン：2005/04/20 マレーシア INFJ
マイ：2004/10/28 日本 ESTP
パク・イェウン：2006/12/21 韓国 ISTP
バン・ジミン：2005/05/08 韓国 INFP
ソン・ジュウォン：2006/09/16 韓国 ESFP
オム・ジウォン：2009/09/21 韓国 ISFP or ISTP
オ・ユナ：2009/02/13 韓国 ISTP
ユ・サラン：2007/04/18 韓国 INFP
ユイ：2007/09/16 日本 ISFJ
ユイコ：2008/06/08 日本 INTP
ユン・ジユン：2005/07/14 韓国 ISFJ
チョン・セビ：2008/01/22 韓国 ENFP
チェ・ソウル：2009/01/17 韓国 ISTP
チェ・ジョンウン：2007/08/04 韓国 ISFJ
ココ 2006/11/14：日本 ESFJ
フコ 2004/08/22：日本 ISFP
【出演者】
ストーリーテラー：ソン・ガン
メインプロデューサー：BIGBANGのSOL
ミュージックプロデューサー：24、VVN
パフォーマンスディレクター：Monika、リ・ジョン
【Mnet】
放送日時：4月18日（木）20:50〜 毎週（木）20:50〜
※Mnet Japanの日韓同時放送枠は20:45〜深0:00となります。
※Mnet Smart＋での配信はございません。
【ABEMA】
放送日時：毎週木曜日、20:50より日韓同時・無料放送
・ABEMA SPECIAL2チャンネル（字幕版）
・K WORLDチャンネル（通訳版）
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