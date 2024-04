Aile The Shotaが、新曲「Villains feat. edhiii boi, Novel Core」をリリース。あわせて、本日4月12日21時に本楽曲のリリックビデオが公開される。

edhiii boiとNovel Coreを迎えた本楽曲は、3月28日にZepp Hanedaで開催されたイベント『PANDORA organized by Aile The Shota』で初披露されたもの。Aile The Shotaを象徴する1曲でもある「Pandora」を手掛けたYohji Igarashiと再びタッグを組んで制作され、攻撃的かつサイケデリックなビートに、三人三様の高度なフロウが相まった仕上がりに。

リリックビデオは、ジャンルの垣根を超えて活動を続けている3人がそれぞれの美学、哲学を持ち、常識に囚われることなくクリエイトしていくというアーティストとしてのアティチュードが全面に感じ取れるメッセージ性の強いリリックに対して、サイケデリックなグラフィックが相まった中毒性の高い映像となっている。

また、来週4月19日には本楽曲が収録されたEP『omen』がリリース。現在配信に先駆けて、iTunesでプレオーダーを開始している。

(文=リアルサウンド編集部)