CRUSH、5月に韓国で単独コンサート「May I be your May？」を開催

歌手のCRUSHが単独コンサートを開催する。本日(12日)、所属事務所のP NATIONは「CRUSHが5月18日と19日の2日間、ソウル延世(ヨンセ)大学の露天劇場にて『2024 CRUSH CONCERT [May I be your May?]』を開催する」と報告した。P NATIONは11日の午後、公式SNSを通じてテキストポスターを掲載し、コンサートの開催を正式に発表した。公開されたポスターには、神秘的な色感の一本の花が前面に配置されており、目を引いた。ここに感覚的に配置された公演のタイトルと、チケットに関する情報はCRUSHの活動を待ってきたファンの期待を高めた。

昨年開催された単独コンサート「2023 CRUSH CONCERT “CRUSH HOUR:wonderego”」をはじめ、毎年、年末年始に観客たちに会ってきた彼は、今度の公演で斬新なセットリストと様々なコーナーで特別な時間を届ける予定だ。2012年にシングル「Red Dress」でデビューした彼は、その後、「Oasis」「Don't Forget」などのヒット曲を誕生させ、人気を博してきた。特有の音色と感性で韓国と海外のリスナーを魅了してきた彼は、ドラマ「トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜」「愛の不時着」「梨泰院(イテウォン)クラス」「涙の女王」など、多数の作品のOST(挿入曲)を歌い“OSTの強者”であることを証明した。2019年にP NATIONと専属契約を締結後、番組と公演など様々な分野でも頭角を現し、昨年には3rdフルアルバム「wonderego」を発売して、さらに深みのある音楽の世界観を披露した。CRUSHの単独コンサート「2024 CRUSH CONCERT [May I be your May?]」のチケット購入は、INTERPARK TICKETを通じて24日の午後8時からファンクラブ向けの先行予約が、25日の午後8時から一般向けの販売が行われる。