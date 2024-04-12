ルームウェアブランド「gelato pique」と「PEANUTS」がコラボ。スヌーピーが描かれたアパレルなどが登場
4月19日12時より販売開始
価格：3,520円～
マッシュスタイルラボは、同社ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」と「PEANUTS」のコラボ商品「PEANUTS meets GELATO PIQUE」を4月19日12時より全国のジェラート ピケ店舗などで販売を開始する。
本商品は「PEANUTS」のスヌーピーなどのキャラクターが描かれたアパレル商品。ラインナップには夏らしいパステルカラーのカットソーや、ワンマイルウェアとしても楽しめるスウェットなどが登場する。
「PEANUTS meets GELATO PIQUE」ラインナップ
ジャガードニットシリーズ
＜レディース＞
【PEANUTS】SNOOPYプルオーバー：7,480円
【PEANUTS】SNOOPYショートパンツ：6,930円
カラー：オフホワイト/ピンク
サイズ：フリー
＜メンズ＞
【PEANUTS】HOMME TENNIS ジャガードプルオーバー：8,250円
【PEANUTS】HOMME TENNIS ジャガードハーフパンツ：7,920円
カラー：ネイビー
サイズ：M/L
【PEANUTS】HOMME BASEBALL ジャガードプルオーバー：8,250円
【PEANUTS】HOMME BASEBALL ジャガードハーフパンツ：7,920円
カラー：グリーン
サイズ：M/L
総柄カットソーシリーズ
【PEANUTS】総柄プリントシャツ：6,930円
【PEANUTS】総柄プリントショートパンツ：5,940円
【PEANUTS】総柄プリントロングパンツ：6,930円
【PEANUTS】総柄プリントワンピース：7,480円
カラー：オフホワイト/ピンク
サイズ：フリー
【PEANUTS】【CAT&DOG】【販路限定商品】COOLプルオーバー
カラー：オフホワイト
サイズ：S/M/L
カットソーシリーズ
＜レディース＞
【PEANUTS】ワンポイントTシャツ：4,840円
カラー：オフホワイト/ピンク
サイズ：フリー
＜メンズ＞
【PEANUTS】HOMME ワンポイントTシャツ：5,390円
カラー：サックス/ネイビー
サイズ：M/L
＜メンズ＞
【PEANUTS】HOMME 総柄プリントシャツ：7,260円
【PEANUTS】HOMME 総柄プリントハーフパンツ：6,490円
カラー：オフホワイト/ネイビー
サイズ：M/L
【PEANUTS】HOMME ワンポイントTシャツ：5,390円
カラー：サックス/ネイビー
サイズ：M/L
＜4月26日オープン アトレ吉祥寺店 店舗限定アイテム＞
【PEANUTS】 ワンポイントＴシャツ&ロングパンツセット：9,790円
カラー：ラベンダー
サイズ：フリー
※おひとり様1点限りとさせていただきます。
※数に限りがございますので無くなり次第終了となります。
裏毛スウェットシリーズ
＜レディース＞
【PEANUTS】裏毛ワンポイントプルオーバー：6,490円
【PEANUTS】裏毛ワンポイントショートパンツ：5,940円
【PEANUTS】裏毛ワンポイントフードワンピース：8,580円
カラー：オートミール
サイズ：フリー
＜メンズ＞
【PEANUTS】HOMME 裏毛ワンポイントロゴプルオーバー：6,930円
【PEANUTS】HOMME 裏毛ワンポイントロゴハーフパンツ：6,490円
カラー：オートミール
サイズ：M/L
＜4月26日オープン アトレ吉祥寺店 店舗限定アイテム＞
【PEANUTS】 裏毛プルオーバー&ショートパンツセット：12,100円
カラー：グレー
サイズ：フリー
※おひとり様1点限りとさせていただきます。
※数に限りがございますので無くなり次第終了となります。
GOODS
＜レディース＞
【PEANUTS】ルームシューズ：7,590円
カラー：ピンク
サイズ：フリー
＜メンズ＞
【PEANUTS】HOMME ルームシューズ：7,920円
カラー：グリーン
サイズ：フリー
【PEANUTS】スヌーピー ラグビー ティッシュケース：8,580円
カラー：ブラウン
サイズ：フリー
【PEANUTS】スヌーピー スポーツ ぬいぐるみ：7,370
カラー：A（ベースボール）/B（スケートボード）
サイズ：フリー
【PEANUTS】ポーチ：3,960円
【PEANUTS】ティッシュポーチ：3,520円
【PEANUTS】ダッフルバッグポーチ：4,510円
カラー：オフホワイト
サイズ：フリー
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