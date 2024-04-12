チベット伝統医学、基層医療の提供で活躍 中国青海省

青海省黄南チベット族自治州沢庫県の多禾茂郷衛生院で、薬を用意する看護師。（3月21日撮影、西寧＝新華社記者/央秀達珍）

【新華社西寧4月12日】中国青海省では、気候や標高の高さ、食生活などが原因で、関節炎や高血圧、胃腸炎などを患う農牧民が少なくない。チベット医学は日常的な疾患や発生しやすい疾患、慢性的な疾患の治療に有効とされ、診療費も安く、多くの農牧民に利用されている。

チベット伝統医学、基層医療の提供で活躍 中国青海省

青海省黄南チベット族自治州沢庫県の多禾茂郷衛生院で、患者に塩療法を施術するチベット医学の医師。（3月21日撮影、西寧＝新華社記者/李寧）

同省では現在、郷・鎮衛生院（診療所）と社区（コミュニティー）衛生サービスセンター439カ所がチベット医学の診療所を設置。チベット医学による基層レベルでの医療サービスは多くの農牧民に歓迎され、医療をなかなか受けられず費用も高いという地元の人々の悩みを軽減している。（記者/李寧）

チベット伝統医学、基層医療の提供で活躍 中国青海省

青海省黄南チベット族自治州沢庫県の多禾茂郷衛生院で、患者を診察するチベット医学の医師。（3月21日撮影、西寧＝新華社記者/江毅）

チベット伝統医学、基層医療の提供で活躍 中国青海省

青海省黄南チベット族自治州沢庫県の多禾茂郷衛生院で、薬を用意する看護師。（3月21日撮影、西寧＝新華社記者/李寧）

チベット伝統医学、基層医療の提供で活躍 中国青海省

青海省黄南チベット族自治州沢庫県の多禾茂郷衛生院で、発汗治療を受ける患者。（3月21日撮影、西寧＝新華社記者/江毅）

チベット伝統医学、基層医療の提供で活躍 中国青海省

青海省黄南チベット族自治州沢庫県の多禾茂郷衛生院で、足浴療法を受ける患者。（3月21日撮影、西寧＝新華社記者/李寧）

チベット伝統医学、基層医療の提供で活躍 中国青海省

青海省黄南チベット族自治州沢庫県の多禾茂郷衛生院で、患者に灸（きゅう）治療を行うチベット医学の医師。（3月21日撮影、西寧＝新華社記者/央秀達珍）

チベット伝統医学、基層医療の提供で活躍 中国青海省

青海省黄南チベット族自治州沢庫県の多禾茂郷衛生院で、患者に灸（きゅう）治療を行うチベット医学の医師。（3月21日撮影、西寧＝新華社記者/央秀達珍）

チベット伝統医学、基層医療の提供で活躍 中国青海省

青海省黄南チベット族自治州沢庫県の多禾茂郷衛生院で、薬を用意する看護師。（3月21日撮影、西寧＝新華社記者/李寧）

チベット伝統医学、基層医療の提供で活躍 中国青海省

青海省黄南チベット族自治州沢庫県の多禾茂郷衛生院で、患者を診察するチベット医学の医師。（3月21日撮影、西寧＝新華社記者/央秀達珍）