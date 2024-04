◆「I-LAND2」ABEMAで放送決定

【モデルプレス=2024/04/12】Mnetのガールズグループオーディション「I-LAND2:N/a」が、4月18日よりABEMAにて国内字幕付き独占無料放送することが決定した。『I-LAND2:N/a』は、ENHYPENが誕生したMnetの規模プロジェクト『I-LAND』の最新シリーズで、「I-LAND(アイランド)」と「GROUND(グラウンド)」に分かれた空間を行き来し、「I(N/a)」を探す参加者たちの競争と成長の物語を描く、グローバルガールズグループ誕生プロジェクト。本番組でデビューする新たなグループは、BLACKPINK(ブラックピンク)、2NE1(トゥエニーワン)など世界的な人気を誇るガールズグループのヒット曲を誕生させたトップクラスプロデューサーであるTEDDYがプロデュースすることが明かされており、放送開始前から注目を集めている。そして番組を象徴するシグナルソング「FINAL LOVE SONG」のシグナルパフォーマンスビデオを通じて、BLACKPINKのメンバー・ロゼが歌唱に参加したことも話題になっている。

◆参加者プロフィール(名前、生年月日、国籍、MBTI)

また、視聴者と「アイランド」を繋ぐストーリーテラーにはNetflix『分かっていても』や『マイデーモン』等に出演しブレイク中の人気俳優・ソンガンが就任。メインプロデューサーにはBIGBANG(ビッグバン)のTAEYANG(テヤン)、ミュージックプロデューサーにはBLACKPINK「DDU-DU DDU-DU」やジェニー(JENNIE)「SOLO」などのヒット曲を生み出した24と、BLACKPINK「Ready For Love」やジス(JISOO)「FLOWER」を手掛け世界にインパクトを与えたVVN、そしてパフォーマンスディレクターにはMnet「STREET WOMAN FIGHTER」を通じて韓国にダンスブームを巻き起こしたMONIKA(モニカ/PROWDMON)と、LISA(リサ)「MONEY」やチョン・ソミ(JEON SOMI)「Dumb Dumb」、TWICE(トゥワイス)「Alcohol-Free」など世界的ヒットを記録した楽曲の振り付けを担当した、K-POPダンスメーカーのLeejung Lee(リジョン)が就任する。「ABEMA」ではこれまでにも、9人からなるK-POPガールズグループのKep1er(ケプラー)が誕生した『Girls Planet 999:少女祭典』や、今年3月にデビューしたばかりの“HYBEの末娘”ことILLIT(アイリット)が誕生した『R U Next?』、そして『I-LAND2:N/a』の前身となる、ENHYPENが誕生した『I-LAND』を含め、数々の型オーディション番組を日韓同時・国内独占無料放送し、反響を呼んだ。そして『I-LAND2:N/a』の放送を記念し、ABEMAにて独占見逃し配信中の『I-LAND』を、4月12日正午から4月18日夜11時59分まで全話無料で配信する。(modelpress編集部)カン・ジウォン 2005/06/24 韓国 ESFPキム・ギュリ 2008/09/15 韓国 ENTPキム・ミンソル 2008/03/14 韓国 ENFPキム・スジョン 2006/10/05 韓国 ESTJキム・ウンチェ 2007/09/24 韓国 ISFJ or ISTJキム・チェウン 2007/02/07 韓国 ENTPナナ 2006/01/01 日本 ENFPナム・ユジュ 2007/07/28 韓国・日本 ISFPリンリン 2005/04/20 マレーシア INFJマイ 2004/10/28 日本 ESTPパク・イェウン 2006/12/21 韓国 ISTPバン・ジミン 2005/05/08 韓国 INFPソン・ジュウォン 2006/09/16 韓国 ESFPオム・ジウォン 2009/09/21 韓国 ISFP or ISTPオ・ユナ 2009/02/13 韓国 ISTPユ・サラン 2007/04/18 韓国 INFPユイ 2007/09/16 日本 ISFJユイコ 2008/06/08 日本 INTPユン・ジユン 2005/07/14 韓国 ISFJチョン・セビ 2008/01/22 韓国 ENFPチェ・ソウル 2009/01/17 韓国 ISTPチェ・ジョンウン 2007/08/04 韓国 ISFJココ 2006/11/14 日本 ESFJフコ 2004/08/22 日本 ISFP【Not Sponsored 記事】