投資の不安や疑問を解消する実用書！フォレスト出版 書籍『50歳ですが、いまさらNISA始めてもいいですか？』

フォレスト出版は、『50歳ですが、いまさらNISA始めてもいいですか?』(鬼塚祐一 著)を2024年4月11日に発売しました。

フォレスト出版 書籍『50歳ですが、いまさらNISA始めてもいいですか?』

発売日 : 2024年4月11日

価格 : 1,870円(税込)

著者 : 鬼塚祐一

ページ数: 336ページ

出版社 : フォレスト出版株式会社

ISBN : 978-4-86680-272-5

チャンネル登録者数11万人超の鬼塚祐一による初著作『50歳ですが、いまさらNISA始めてもいいですか?』

これまであまり語られてこなかった「50代から始めるNISA」に解説を絞りました。

「いまさら積立投資を始めても遅いのでは?」

「定年退職したときに大暴落が来たらどうするの?」

こうした不安や疑問にズバリ答えているのが本書です。

本書を読めば、投資への不安や恐れが一切なくなり、豊かな老後資金が築けている未来が描けるでしょう。

そして、発売を記念して8日間限定Amazon購入キャンペーンを実施中です。

期間は2024年4月10日(水)から4月17日(水)23:59まで。

キャンペーン参加者全員に特典動画をプレゼントします。

本書の構成

第1章 50歳からNISAを始めても手遅れではありません!

第2章 新NISAって何がお得なの?

第3章 なぜ、「50代以降は投資なんてやめておけ!」と言われるのか?

第4章 着実に資産が増えていくNISA活用術

第5章 リスク管理の王道「債券」を制する

第6章 50歳からのNISAの始め方――実践ステップと投資銘柄

著者プロフィール:鬼塚祐一(おにづか・ゆういち)

お金の運用の専門家である一級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)

株式会社鬼塚FP事務所代表取締役

大学卒業後、郵政事業庁に入り、ゆうちょとカンポの営業職に従事し5年勤務。

その後、女性向けのマネー講座を主催するFP事務所に転職。

講師として500回以上、セミナーに登壇する。

2015年4月に独立。

日本では珍しい、金融商品の仲介を一切しないFP事務所を設立。

新聞雑誌の記事監修、テレビ出演多数。

YouTubeチャンネル「小学生にも分かる投資の授業」は登録者数11万人超。

