元Stray Kids キム・ウジン、3rdミニアルバム「I LIKE THE WAY」トラックリストを公開…ライアン・チョン＆カンタらが参加

元Stray Kidsのキム・ウジンが、ニューアルバムを通じて音楽的な成長を証明する。SMエンターテインメントの音楽パブリッシング子会社であるKREATION MUSIC RIGHTS(以下、KMR)は 本日(12日)0時、プロデュースレーベルであるKustomadeとキム・ウジンの公式SNSに3rdミニアルバム「I LIKE THE WAY」のトラックリストを公開した。

これによると、アルバム名と同名のタイトル曲「I Like The Way」をはじめ、「Pretty Mess」「What U Say」「Hold」「To. My Friend」の全5曲が収録される。キム・ウジンのために豪華作家たちが参加した。まず、タイトル曲「I Like The Way」はK-POPのヒット曲メーカーのライアン・チョンが作曲を担当し、キム・ウジンと最高の相乗効果を生み出す。続いて「Hold」は、カンタがプロデュースを務め、R&Bの女帝SAAYが「Pretty Mess」の作詞を手掛けキム・ウジンの成長を応援する。キム・ウジンも前作と同じように、ほとんどの楽曲の作詞に参加し、自分が伝えたい物語を真剣に表現する。3rdミニアルバム「I LIKE THE WAY」は、彼がKustomadeで初めて披露するアルバムで、自分を抑圧していた全てのものから解放され、自分だけの道を歩むという抱負を伝える。キム・ウジンが楽曲の選定からムードの構成、作詞にも積極的に参加し、一段と進化したソロアーティストの一面を見せる予定だ。キム・ウジンの3rdミニアルバム「I LIKE THE WAY」は、22日午後6時に音楽配信サイトを通じて発売される。