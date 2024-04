プリン研究家が大絶賛！ 沼ること必至の絶品抹茶プリン

年間800食以上プリンを食べる会社員でプリン研究家/プリンジャーナリストのプリン王子が、全国を回って食べ歩いた「愛しのプリン」を紹介します。

トレンドの“のっけプリン”

プリン王子の愛しのプリン

プリン研究家、プリンジャーナリストとしてメディアで活躍するプリン王子こと池畑孝資さんが、毎日食べているプリンの中から今オススメのプリンを紹介。今回はカフェの激戦区と言われる浅草・蔵前エリアのお店です。

教えてくれる人

プリン王子・池畑孝資

年間800食以上プリンを食べ、プリン王子として活躍する会社員。全国津々浦々食べ歩いたプリンをInstagramなどで発信している。メディア出演も多数。

カフェ激戦区エリアにある「safn°」

ホテルの外に看板

カフェの激戦区として名高い浅草・蔵前エリアに、2022年6月にオープン。以来、名物メニューのプリンを求め、日々人が押し寄せるすてきなカフェレストランが「safn°(サフン)」です。

スタイリッシュな店内

都営浅草線 浅草駅から徒歩約8分のところにあり、“美術倉庫の中に現れたカフェレストラン”がコンセプト。元倉庫をリノベーションしてできた、スタイリッシュでモダンな雰囲気漂う「KAIKA 東京 by THE SHARE HOTELS(カイカ トウキョウ バイ ザ シェア ホテルズ)」の1階にあります。店名の「safn°」は、アイスランド語で美術館、博物館を意味するんだとか。コンセプトどおり、建物内にはさまざまなアート作品が展示されており抜群の雰囲気です。

数量限定! 絶品プリンアフォガード

「safn°」の名物メニューといえばプリンアフォガードです。平日限定のシーズナルのプリンアフォガード、黒蜜エスプレッソ、そして、土日も楽しむことができる特濃抹茶のプリンアフォガードなどがラインアップ。

抹茶好きがうなる、至高の特濃抹茶プリンアフォガード

プリンの上にアイスクリームのったかわいいフォルム

今回いただいたのは「特濃抹茶プリンアフォガード」950円。一目見ただけでわかる「間違いなさ」をたれ流しています。濃ゆい緑の抹茶プリンの上にはまんまるのアイス。その上に抹茶がふりかけられており、美しさとかわいらしさを兼ね備えたすてきなビジュアルがたまりません。

別添えの抹茶ソースはお好みで

使用している抹茶は本場、京都「山政小山園(やままさこやまえん)」の抹茶「槇の白(まきのしろ)」。抹茶プリンは、テリーヌのようなねっとりとした質感です。

アイスクリームとプリンを一緒に

甘さ控えめでとにかく濃厚。プリン生地の甘さをあえて抑えることで、抹茶本来のうまみをしっかりと堪能できる逸品となっています。この絶妙なバランス感がたまりません!

何度食べてもおいしい!

上にのるアイスはバニラビーンズたっぷりの自家製アイス。お好みで別添えの抹茶ソースをかけることで抹茶のほろ苦さとミルキーなアイスが合わさり、極上の抹茶プリン体験ができます。

和の味わいがたまらない黒蜜エスプレッソソース

続いて、通期で提供されているプリンアフォガードの黒蜜エスプレッソソースもいただきました。むっちりとした白いプリンの上にかわいらしいフォルムのバニラアイス、その上にきな粉がかかっています。

黒蜜シロップは味変としても

別添えの黒蜜シロップは沖縄県産の純黒糖と深煎りのエスプレッソで作られており、黒糖のコクと深みのある甘さを楽しむことができます。

むっちりとしたプリンは口どけがよく、きな粉と黒糖シロップが合わさることで通常のプリンではあまり味わうことができない「和」を感じることができるのが魅力です。

マフィン500円〜も人気

「safn°」のプリンはパティシエがレシピから手がけており、カフェのクオリティーとは思えないほど本格的。おいしすぎる!ということで、今回safn°のストアマネージャー・田野さんにお話を伺いました。

プリン王子「なぜ数あるスイーツの中から、プリンを選ばれたのですか?」

田野さん「当初、この本所エリアにてあまり知名度・人気度がないプリンに挑戦しようと社内で話し合い決まりました。また、普通のプリンではなく、今流行りのインスタや映えなども少し狙った、違った視点のプリンアフォガードというものに挑戦しました」

プリン王子「safn° のプリンのこだわりを教えてください」

田野さん「safn°のプリンはどの種類のプリンも味わいと食感にこだわっています。上のアイスも土台のプリンとの相性や、アフォガードのソースとの相性も考慮しアイスをセレクトしている為、トータルバランスがすごく良いんです。また、どのドリンクを頼んでもペアリングができるように構築されております」

プリン王子「safn°を運営していく上で心がけていることはありますか?」

田野さん「safn°はスイーツのイメージが強いですが、コーヒーもスペシャルティコーヒーを取り扱っています。エスプレッソやドリップコーヒーも、日々何回もバリスタが調整し適正なエスプレッソ・抽出を心がけております。また、safn°は席の制限時間を設けておりません。その理由は、数あるカフェの中から当店を選んでくださるお客様に、せめてこの異空間なアートカフェで時間を忘れて過ごしてほしいからです」

「来ていただいたお客様に、非日常を味わってもらいたい」。そのために空間、素材にこだわり、構成を考え、相性の良い組み合わせを模索、再構築してできた自慢のプリンとのこと。ぜひ、堪能してみてください。

<店舗情報>◆safn゜住所 : 東京都墨田区本所2-16-5 KAIKA東京by THE SHARE HOTELS 1FTEL : 03-5637-7170

※価格は税込。

文:池畑孝資

撮影:溝口智彦

The post プリン研究家が大絶賛! 沼ること必至の絶品抹茶プリン first appeared on 食べログマガジン.