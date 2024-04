【ピアノで楽しむ 星のカービィ ~ゲーム音楽セレクション~】4月26日 発売予定価格:1,980円

ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングスは、ピアノ楽譜「ピアノで楽しむ 星のカービィ ~ゲーム音楽セレクション~」を4月26日に発売する。価格は1,980円。

本商品は、近年発売された「星のカービィ」7タイトルより17曲を厳選し、初中級・中級レベルにアレンジしたピアノ楽譜。2022年に発売された「星のカービィ ディスカバリー」の「新世界をかけぬけて」は、初中級ソロと連弾(初中級×中級)の2パターンが掲載されている。ほかにも、「カービィダンス」や「おひるねちゅう」、定番の「グルメレース」や「グリーングリーンズ」がモチーフとなっている楽曲も収録されている。

表紙や中面にもたくさんのキャラクターイラストが掲載されており、ゲーム音楽とともにさまざまなイラストを楽しめる。

【収載曲】

[1] 新世界をかけぬけて (ピアノソロ)

[2] WELCOME TO THE NEW WORLD!

[3] シャウト オブ デデデ

[4] 北のホワイトストリート

[5] カービィダンス/ロング

[6] おひるねちゅう

[7] 褪せ色のサイコメトラードリーム

[8] ただいまカービィ

[9] 新世界をかけぬけて (ピアノ連弾 初中級×中級)

[10] 彼方からの旅人マホロア

[11] CROWNED

[12] I'm Hungry Pinker Ball!

[13] 激突!グルメレース

[14] グリーンツリーメモリーズ from 星のカービィ

[15] グリーングリーティング

[16] 浮遊大陸の花畑。

[17] 桃球発進!ロボボアーマー

-全17曲-

(C)HAL Laborory, Inc. /Nintendo KB24-P6208