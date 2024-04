平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるグループ・Number_iが、きょう12日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』2時間スペシャル(20:00〜)に初出演する。Number_i (C)TOBE Co., Ltd.○■Number_i、「GOAT」「FUJI」をパフォーマンスデビュー曲「GOAT」と最新曲の「FUJI」をパフォーマンスするNumber_i。MVの動画再生数デイリー世界1位を記録、動画再生回数4400万回以上を記録しているデビュー曲「GOAT」は、史上最高を意味する「Greatest Of All Time」を略したヒップホップのスラングをタイトルに、アグレッシブかつリズミカルなラップで構成されている。今夜はデビュー曲とともに、最新曲「FUJI」もテレビ初披露。メンバーは2つの楽曲について、「『GOAT』は楽しんでいる3人を見てもらえたら。そして『FUJI』は3人の個性のあるパートを聴いてもらえたらうれしいです」(平野紫耀)、「『GOAT』は1曲の中でいろいろな展開があるので、見ていても聴いていても楽しめると思います。『FUJI』は先日のライブのオープニングでやった楽曲。勢いのあるラップは歌っていて気持ちいいです」(岸優太)、「『GOAT』は個性がたくさん見られるパフォーマンス、『FUJI』はイントロからテンションが上がる曲です」(神宮寺勇太)、とそれぞれの魅力を語った。さらに番組では、Number_iの3人が本音を語るクロストーク企画も。「Number_i結成からMステ初出演までの半年間、どう過ごしてきたのか?」「楽曲制作秘話やMステ初出演の心境」など、3人だけで語り合える空間で、思いがけない本音が飛び出す。本編VTRに収まらなかったトークは番組公式XとYouTubeで公開中。本日12時には未公開シーンの第3弾が公開された。

NiziUとMrs. GREEN APPLEは、日韓のトップアーティストが集うグローバルミュージックフェスティバル「The Performance」の会場から生中継。NiziUは恋する気持ちにリンクした振り付けに注目の最新曲「SWEET NONFICTION」を、そしてMrs. GREEN APPLEは「リアル学生はもちろん大人も思い返せる青春ソング」と語る最新曲「ライラック」をテレビ初披露する。20th Centuryは井ノ原快彦主演ドラマ「特捜9 season7」主題歌「旅立ちの鐘」をテレビ初披露。THE ALFEEの高見沢俊彦が作詞・作曲を手掛けた同曲に井ノ原は「アルフィー兄さんには、いつか曲をお願いしたいと思っていました。3人組の大先輩の背中を追うべく歌います」と意気込みを明かした。ほかにも、WEST.はSUPER BEAVERのギター柳沢亮太が作詞・作曲した最新曲「ハート」をテレビ初披露。そして「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」で選ばれた11人組ガールズグループME:Iが初登場し、デビュー曲「Click」を披露する。LiSAはアニメオープニング主題歌「Shouted Serenade」を。Saucy Dogは「今までに無い激しめの曲」と語る最新曲「poi」をテレビ初披露する。初登場のOmoinotakeは話題のドラマ主題歌「幾億光年」を、AKB48は「カラコンウインク」、そして「柏木由紀がセンターをやりたかった憧れの曲3択」と題し、「フライングゲット」「言い訳Maybe」「10年桜」の3曲から視聴者生投票で歌う楽曲を決定する。○■出演アーティスト(※五十音順)WEST.「ハート」AKB48「カラコンウインク」柏木由紀がセンターをやりたかった憧れの曲3択(「フライングゲット」or「言い訳Maybe」or「10年桜」)Omoinotake「幾億光年」Saucy Dog「poi」20th Century「旅立ちの鐘」Number_i「GOAT」「FUJI」NiziU「SWEET NONFICTION」ME:I「Click」Mrs. GREEN APPLE「ライラック」LiSA「Shouted Serenade」(C)AKB48(C)LAPONE GIRLS