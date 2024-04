『ハリー・ポッター』コラボジュエリー、新作がアガットより発売

『ハリー・ポッター』とアガットの新たなコラボジュエリーが、2024年4月26日より発売される。

魔法界で繰り広げられる壮大なストーリーで多くの人を魅了するハリー・ポッターの世界。素敵な映画にインスパイアされたコレクションを身に着けていつでもあの喜びと感動を思い出そう。プレゼントにも最適だ。

EMBLEMS

グリフィンドール、ハッフルパフ、レイブンクロー、スリザリン4つの寮の紋章からインスパイアされたシングルピアスとイヤーカフ。シンプルなロゴリングには、アーム部分にハリー・ポッターのアイコンモチーフである組分け帽子やスニッチ、ヘドウィグなどを並べてアクセントに。

[from left]

single pierced earring 28,600yen/ K5, K10 and ruby

single pierced earring 28,600yen/ K5, K10 and sapphire

single pierced earring 28,600yen/ K5, K10 and emerald

ear cuff 16,500yen/ silver



ring 18,700yen/ silver

pinky ring 16,500yen/ gold plated silver

MAGICAL ICONS

タイムターナーや蛙チョコレート、忍びの地図など物語を象徴する様々なアイコンチャーム。

[clockwise from top]

charm

33,000yen/ K10 and amber

16,500yen/ silver and K10

15,400yen/ silver and K10

24,200yen/ gold plated, K10 and feldspar

44,000yen/ silver and K10

WIZARDS

個性が際立つ主要な登場人物たちが描かれたリング&チャーム。

リングはスイベル仕様、チャームはリバーシブル仕様となっており、人物とキャラクターの二面楽しことが出来るアイテム。

[clockwise from top]

charm 30,800yen/ silver and K10

ring 46,200yen/ silver

charm 26,400yen/ silver

charm 30,800yen/ silver and K10

ring 55,000yen/ silver and K5

2024年4月26日(金)より、アガット全店舗及び公式オンラインストアにて順次発売。4月12日(金)よりアガット店舗及び公式オンラインストアにてご予約スタート。