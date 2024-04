2024年4月13日(土)から放送開始予定のTVアニメ『THE NEW GATE』第1話のあらすじ・先行カットが公開された。さらに第1話の放送当日、19時00分より『放送直前特番』が配信されることも決定。特番にはメインキャストが集結し、小野賢章・瀬戸麻沙美・本渡楓・岡咲美保が出演する。TVアニメ『THE NEW GATE』は、原作:風波しのぎ、原作イラスト:魔界の住民・KeG・晩杯あきら、漫画:三輪ヨシユキが手掛ける同名原作小説とコミックスのTVアニメ化作品。オンラインゲーム「THE NEW GATE」は突如姿を変え、人々をゲームの世界に閉じ込め、苦しめていた。そんな現状を打破すべく、ゲーム内最強のプレイヤーである青年、シンはこの世界の最大の敵<オリジン> を撃破、囚われていた人々の開放に成功するが、シンの前で突如新たな扉が開く。光に包まれたシンの前に広がったのは、ゲームクリアから500年後の「THE NEW GATE」の世界だった! 現実へと姿を変えたゲームの世界で、最強プレイヤーの青年が、新たな伝説を創り上げる……というストーリーだ。

第1話は、2024年4月13日(土)25時30分から、TOKYO MX、BS11他で順次放送予定。<第1話 「第3の現実」>オンラインゲーム「THE NEW GATE」は姿を変え、人々をゲームの世界に閉じ込め苦しめていた。そんな現状を打破すべくシンは、最後にして最強の敵である<オリジン>に立ち向かい撃破。囚われていた人々の解放に成功する。シンも他のプレイヤーと同じく、見慣れた世界に別れを告げようとするが、新たな扉が突如開き500年後の「THE NEW GATE」の世界に飛ばされてしまう。現実世界に帰る手段を探すため、かつてのホームである「月の祠」に到着したシンは、店番を任されていたエルフの女性、ティエラ・ルーセントと出会う。MBSアニメ&ドラマ公式YouTubeチャンネルでは、2024年4月13日(土)19時00分からTV アニメ『THE NEW GATE』放送直前特番が配信される。特番にはメインキャストが集結し、小野賢章(シン役)・瀬戸麻沙美(シュニー・ライザー役)、本渡楓(ティエラ・ルーセント役)・岡咲美保(ユズハ役)が出演する。(C)風波しのぎ・アルファポリス/THE NEW GATE製作委員会