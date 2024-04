Aile The Shotaが本日4月12日、新曲「Villains feat. edhiii boi, Novel Core」をリリースした。本楽曲は、Aile The Shotaを象徴する1曲でもある「Pandora」を⼿掛け、さらにはHIYADAMのメインコンポーザーを務めるほか、新しい学校のリーダーズやkZm等の楽曲を⼿掛けるプロデューサー・Yohji Igarashiと再びタッグを組み制作されたもの。攻撃的かつサイケデリックなビートに、三⼈三様の⾼度なフロウが相まった楽曲となっている。

リリース情報

2024年4⽉12⽇(⾦)リリース

デジタルシングル「Villains feat. edhiii boi, Novel Core」

Streaming & Download:https://lnk.to/ATS_Villains

2024年4⽉12⽇(⾦)リリースデジタルシングル「Villains feat. edhiii boi, Novel Core」Streaming & Download:https://lnk.to/ATS_Villains

関連リンク

◆Aile The Shota オフィシャルサイト

◆BMSG オフィシャルサイト

◆Aile The Shota オフィシャルサイト◆BMSG オフィシャルサイト

本⽇21時には、リリックビデオも公開される。ジャンルの垣根を超えて活動を続けている3⼈がそれぞれの美学・哲学を持って、常識に囚われることなくクリエイトしていくというアーティストとしてのアティチュードが全⾯に感じ取れるメッセージ性の強いリリックに対して、サイケデリックなグラフィックが相まった中毒性の⾼いビデオとなっているそうだ。