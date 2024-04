【幻冬舎コミックス BLの日】実施期間:4月12日から4月14日

幻冬舎コミックスは、「幻冬舎コミックス BLの日」と題した電子書籍キャンペーンを実施する。実施期間は4月12日から4月14日まで。

本キャンペーンは、対象のBLコミックス・小説全2,700冊以上をキャンペーン開催中の電子書店にて特別価格で販売するというもの。対象商品は最大60%オフとなる。

対象となるのは、美麗な作画と心温まるストーリーが魅力の「金銀ささめくひみつは夜」や恋を知らない元ヤクザと大学生のピュアなラブストーリーを描く「はじめの恋」など。幻冬社コミックスのBL作品が多数ラインナップされている。

キャンペーン開催書店

コミックシーモア Amazon Kindle Renta! ebookjapan BookLive! honto Amebaマンガ auブックパス 楽天Kobo

なお、対象作品・電子書店ごとにキャンペーン内容は異なる。

