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Photography: Simon Gosselin ©2024 Courtesy of RM Sotheby's
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Photography: Simon Gosselin ©2024 Courtesy of RM Sotheby's