【「ポケモンスリープ」キュワワー登場】4月22日15時 追加予定

ポケモンはAndroid/iOS用ゲーム「ポケモンスリープ」にて、4月22日15時に「キュワワー」を追加すると発表した。

「キュワワー」は「ワカクサ本島」、「シアンの砂浜」、「ラピスラズリ湖畔」に出現し、「すやすや」タイプで登場する。「キュワワー」は「ポケットモンスター サン・ムーン」で初登場したポケモンで、ツルについた花から香るアロマが人気だという設定がある。

(C)2023 Pokémon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.