プロボクシング大橋ジムは12日、5月6日に東京ドームで行われる世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（31＝大橋）VSWBC同級1位ルイス・ネリ（29＝メキシコ）戦などのリセール・先着チケット販売を13日正午から大橋ボクシングジムHPより販売することを発表した。

料金は以下のとおり。

▽SRS席22万円

▽RS席16万5000円

▽SS席13万7500円

▽S席11万円

▽A席9万9000円

▽B席7万7000円

▽スタンド内野指定下段3万3000円

▽内野指定上段2万2000円

▽2階指定席1万1000円

チケット詳細は大橋ボクシングジムHP―www.ohashi−gym.comまで。

「Prime Video Presents Live Boxing 8」として行われる興行は

▽WBA＆WBC＆IBF＆WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ 井上尚弥（大橋）―ルイス・ネリ（メキシコ）

▽WBO世界バンタム級タイトルマッチ ジェイソン・モロニー（オーストラリア）―武居由樹（大橋）

▽WBA世界バンタム級タイトルマッチ 井上拓真（大橋）―石田匠（井岡）

▽WBA世界フライ級タイトルマッチ ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）―桑原拓（大橋）の4大世界戦が組まれ、「Amazon Prime Video」で独占ライブ配信される。