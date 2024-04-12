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　プロボクシング大橋ジムは12日、5月6日に東京ドームで行われる世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（31＝大橋）VSWBC同級1位ルイス・ネリ（29＝メキシコ）戦などのリセール・先着チケット販売を13日正午から大橋ボクシングジムHPより販売することを発表した。

　料金は以下のとおり。

　▽SRS席22万円

　▽RS席16万5000円

　▽SS席13万7500円

　▽S席11万円

　▽A席9万9000円

　▽B席7万7000円

　▽スタンド内野指定下段3万3000円

　▽内野指定上段2万2000円

　▽2階指定席1万1000円

　チケット詳細は大橋ボクシングジムHP―www.ohashi−gym.comまで。

　「Prime　Video　Presents　Live　Boxing　8」として行われる興行は

　▽WBA＆WBC＆IBF＆WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ　井上尚弥（大橋）―ルイス・ネリ（メキシコ）

　▽WBO世界バンタム級タイトルマッチ　ジェイソン・モロニー（オーストラリア）―武居由樹（大橋）

　▽WBA世界バンタム級タイトルマッチ　井上拓真（大橋）―石田匠（井岡）

　▽WBA世界フライ級タイトルマッチ　ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）―桑原拓（大橋）の4大世界戦が組まれ、「Amazon　Prime　Video」で独占ライブ配信される。