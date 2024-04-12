井上尚弥VSネリ戦など 5・6の4大世界戦チケット 13日正午からリセール＆一般販売先着受付
プロボクシング大橋ジムは12日、5月6日に東京ドームで行われる世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（31＝大橋）VSWBC同級1位ルイス・ネリ（29＝メキシコ）戦などのリセール・先着チケット販売を13日正午から大橋ボクシングジムHPより販売することを発表した。
料金は以下のとおり。
▽SRS席22万円
▽RS席16万5000円
▽SS席13万7500円
▽S席11万円
▽A席9万9000円
▽B席7万7000円
▽スタンド内野指定下段3万3000円
▽内野指定上段2万2000円
▽2階指定席1万1000円
チケット詳細は大橋ボクシングジムHP―www.ohashi−gym.comまで。
「Prime Video Presents Live Boxing 8」として行われる興行は
▽WBA＆WBC＆IBF＆WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ 井上尚弥（大橋）―ルイス・ネリ（メキシコ）
▽WBO世界バンタム級タイトルマッチ ジェイソン・モロニー（オーストラリア）―武居由樹（大橋）
▽WBA世界バンタム級タイトルマッチ 井上拓真（大橋）―石田匠（井岡）
▽WBA世界フライ級タイトルマッチ ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）―桑原拓（大橋）の4大世界戦が組まれ、「Amazon Prime Video」で独占ライブ配信される。