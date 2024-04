(MCU)の新作映画『サンダーボルツ』の正式なタイトルが、『Thunderbolts*(原題)』になることが判明した。米映画イベントCinema Conで、ケヴィン・ファイギがアスタリスクもタイトルに含まれることを認めた。

「Cinema Con 2024」最終日を迎えた2024年4月11日、ステージに登壇したマーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギは、本作の新しいタイトルロゴをお披露目。米のブランドン・デイヴィス記者は、プレゼンテーションの様子を捉えた写真を自身のXに投稿している。

“Yes, you’ll notice the asterisk on Thunderbolts. That is the official title of Thunderbolts and we won’t talk more about that until after the movie comes out.”