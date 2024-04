米ハズブロの玩具に基づく実写シリーズ『トランスフォーマー』と『G.I.ジョー』がクロスオーバーを果たす映画が米パラマウントで製作されることが判明した。米CinemaConでの発表をが伝えている。

両シリーズでプロデューサーを務めるロレンツォ・ディ・ボナヴェンチュラが手がける。『トランスフォーマー』シリーズ5作で製作に参加していたスティーヴン・スピルバーグも参画する。

『G.I.ジョー』は兵士を題材とするアクション・フィギュアに基づく映画シリーズ。2009年に『G.I.ジョー』が、2013年には続編『G.I.ジョー バック2リベンジ』(2013)が登場。2021年には日本を舞台にしたオリジン映画『G.I.ジョー:漆黒のスネークアイズ』が公開された。

©2021 Paramount Pictures. Hasbro, G.I. Joe and all related characters are trademarks of Hasbro. © 2021 Hasbro. All Rights Reserved.

『トランスフォーマー』は変形トイに基づく映画で、今や世界最大の映画フランチャイズのひとつ。2007年の第1作がヒットして以来、全7作の実写映画が公開されている。

その直近作『トランスフォーマー/ビースト覚醒』(2023)では、本編のラストで「G.I.ジョー」の名が登場し、将来的なクロスオーバーが示唆されていた。なお、両シリーズが共演するコミックは、1980年代にマーベル・コミックより刊行されている。

©2023 PARAMOUNT PICTURES. HASBRO, TRANSFORMERS AND ALL RELATED CHARACTERS ARE TRADEMARKS OF HASBRO.©2023 HASBRO

待望のクロスオーバー映画の詳細は不明で、監督の名も未発表。『ビースト覚醒』ではスティーヴン・ケイプル・ジュニアが情熱的に手がけたが、続投なるか。

ボナヴェンチュラは『ビースト覚醒』の公開時、クロスオーバーについて「あれが正確に何を意味するかは、まだわかりません」としつつ、『トランスフォーマー』の世界にG.I.ジョーのキャラクターたちが参戦してくるというプランを。2月の海外インタビューでも、今後の予定については「わかりません」と。

プロデューサーにはボナヴェンチュラやスピルバーグのほか、『トランスフォーマー』のマイケル・ベイやマーク・ヴァフラディアン、トム・デサント、ドン・マーフィーも揃って参加する。2025年~2026年の公開が目指されるという。

Source:,

The post first appeared on .