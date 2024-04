【「Fallout 4」次世代アップデート】4月25日 実施予定

Bethesda Game Studiosは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC向けRPG「Fallout 4」の次世代機対応アップデートを4月25日に無料配信する。

アップデートでは、主にPS5とXbox Series X|Sに対応する。最大60FPS、解像度が向上し、パフォーマンスモードと品質モードの設定が可能。また、安定性の向上と修正も行なわれる。

PC版についてはワイドスクリーンとウルトラワイドスクリーンをサポート。Steam、Microsoft Store、GOG版のプレーヤーは安定性の向上、MODとバグの修正が実施される。また、日本語版のBethesda.net のログインの問題が解決され、MODへのアクセスが修正されるとしている。あわせて、Epic Games Storeでの販売が開始される。

さらに無料のCreation Clubアイテムなどのコンテンツが登場。新しいクエスト「過去の残響」の実装やワークショップアイテムとエンクレイブ大佐のユニフォームの追加、エンクレイブの武器スキンなどの Creation Club コンテンツなどが販売される。

Return to the Commonwealth April 25th! Learn more about the #Fallout 4 next-gen update coming to console and PC, and additional free content for players in the Wasteland: https://t.co/JfSvJVpDut pic.twitter.com/xJ4FSbRUd6