モンスター・ヴァース初の実写ドラマ、シーズン2の製作が決定した。Apple TV+が公式に発表した。

映画『GODZILLA ゴジラ』(2014)で描かれた“サンフランシスコの戦い”を経て、怪獣(タイタン)が実在する世界を描いた「モナーク:レガシー・オブ・モンスターズ」シーズン1は、ケイトとケンタロウのきょうだいが、父の足跡を追い、家族と特務機関モナークの関係に迫っていく姿が描かれた。ふたりは陸軍将校リー・ショウと出会い、1950年代と現在にまたがる秘密を知ってゆく……。

Apple TV+は「モナーク:レガシー・オブ・モンスターズ」シーズン2にとどまらず、「モンスター・ヴァース」のスピンオフシリーズを複数製作する契約をレジェンダリー・ピクチャーズと締結。映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』が世界的ヒットとなった今、テレビではAppleとのタッグでユニバースを拡張してゆく構えだ。

発表にあたり、Apple TV+の国際開発部門を統括するモーガン・ワンデル氏は「『モナーク: レガシー・オブ・モンスターズ』は、世界中の視聴者の心と頭脳、想像力に深く残る作品となりました。シーズン2で視聴者がさらなるスリルを体験できること、レジェンダリーによるモンスターバースの拡大により、新しく壮大な旅に出発できることを心から楽しみにしています」との声明を発表している。

シーズン2の製作総指揮を務めるのは、シーズン1の脚本・製作総指揮を担ったクリス・ブラック&マット・フラクション。製作陣には、同じくシーズン1よりジョビー・ハロルド、トーリー・タネル、マット・シャックマン、アンドリュー・コルヴィルも続投するほか、東宝から松岡宏泰と有田武将も引き続き参加する。

「モナーク:レガシー・オブ・モンスターズ」シーズン1はApple TV+にて配信中。

Source:

The post first appeared on .